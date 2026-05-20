박소혜, KLPGA 하이원리조트 드림투어 7차전 우승
공동 3위 강채연 상금 순위 1위 등극
박소혜가 하이원리조트 드림투어 7차전(총상금 1억 원·우승상금 1500만 원)에서 우승했다.
박소혜는 지난 19일 강원도 정선군 하이원CC(파72·6463야드)에서 열린 대회 마지막날 3라운드에서 이븐파를 쳐 최종합계 11언더파 205타로 우승 트로피를 들어 올렸다.
2015년 점프투어 9차전 우승 이후 약 11년 만에 맛본 두 번째 프로 대회 우승이다.
박소혜는 2010년 국가 상비군, 2013년 국가대표로 활약한 박소혜는 2015년 7월 준회원 입회 후 한 달 만에 정회원으로 승격해 KLPGA투어에 데뷔했다.
이후 정규투어와 드림투어를 오갔으나 이렇다 할 성적을 내지 못했다. 지난해에는 정규투어 상금순위 80위에 그쳐 시드 유지에 실패했다. 그리고 시드순위전 본선 79위에 그쳐 올해는 드림투어에서 뛰고 있다.
박소혜는 “이번 우승을 통해 포기하지 않고 끝까지 해볼 수 있는 큰 힘을 얻었다”며 “이번 우승의 기운을 이어가 하이원CC처럼 정교한 매니지먼트가 필요한 정규투어 코스에서 한 번 더 우승 트로피를 들어 올리고 싶다”는 당찬 포부를 밝혔다.
전이안이 1타 차 2위(최종합계 10언더파 206타), DB하이텍 드림투어 6차전 우승자 강채연, 김서윤2, 오경은이 공동 3위(최종합계 7언더파 209타)에 입상했다.
박소혜는 이번 우승으로 드림투어 상금순위를 39위에서 단숨에 6위까지 끌어올렸다. 강채연은 유아현을 2위로 밀어 내고 1위로 올라섰다.
하이원리조트가 주최하고 KLPGA가 주관하는 이번 대회 최종라운드는 주관 방송사인 SBS골프를 통해 내달 3일 19시부터 녹화 중계된다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
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