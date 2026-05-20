빌라 주차장서 초등생 납치 시도한 60대 긴급체포
누범 기간 중 미성년자를 폭행하고 납치하려 한 60대 남성이 경찰에 붙잡혔다.
제주동부경찰서는 미성년자약취죄 등 혐의로 A씨(60대)를 긴급체포했다고 20일 밝혔다.
경찰에 따르면 A씨는 전날 오후 4시30분쯤 제주시의 한 빌라 지하주차장에서 학교를 마치고 집으로 가던 초등학생 B양을 폭행하고 납치를 하려 한 혐의다.
당시 B양은 저항하며 자력으로 도망친 뒤 부모에게 피해 사실을 알린 것으로 전해졌다.
신고를 받고 출동한 경찰은 1시간여 만에 A씨를 긴급체포했다.
A씨는 다수의 전과가 있으며 누범기간 중이었던 것으로 파악됐다.
경찰은 해당 남성에 대해 구속영장을 청구하기로 하는 한편 정확한 사건 경위를 조사하고 있다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
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