“럭셔리 라이프스타일을 담다”…마제스티골프, 골프백 신규 컬렉션 공개

마제스티골프가 새롭게 선보이는 골프백 컬렉션 ‘플래그십 라인 백’과 ‘스타일리시 라인 백. 마제스티골프

이번 신규 컬렉션은 전국 마제스티골프 공식 대리점과 주요 백화점, 공식 홈페이지 등을 통해 만나볼 수 있다.