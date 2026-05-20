‘오로라 퀸즈컵 우승자’ 김도희E, 다산베아채 골프앤리조트 점프투어 5차전 우승
김도희E가 KLPGA 2026 다산베아채 골프앤리조트 점프투어 with SBS골프 5차전(총상금 3000만 원·우승상금 450만 원)에서 우승했다.
김도희E는 19일 전남 강진군 다산베아채 골프앤리조트(파72·6179야드)에서 열린 대회 마지막날 2라운드에서 4언더파 68타를 쳐 최종합계 9언더파 135타로 생애 최초로 점프투어 우승 트로피를 들어 올렸다.
김도희E는 “이렇게 우승까지 하게 돼 아직도 믿기지 않고 정말 기쁘다”면서 “연습 라운드 때 웨지샷 연습을 많이 했는데, 이번 대회에서 그 부분이 잘 나온 것 같고 퍼트감도 좋아 노보기플레이까지 기록해 정말 만족스럽다. 항상 옆에서 응원해주신 부모님께 정말로 감사드린다”고 우승 소감을 밝혔다.
그는 지난해 5월 국내 아마추어 선수 육성을 위해 개최된 ‘2025 오로라 퀸즈컵’에서 우승하며 추천 선수로 생애 처음 KLPGA 정규투어 ‘2025 오로라월드 레이디스 챔피언십’에 출전, 61위의 성적을 거둔 바 있다.
김도희E는 “꿈의 무대가 어떤 곳인지 직접 느껴보고 싶어 오로라월드 레이디스 챔피언십에 출전했는데, 경기를 즐기다 보니 예선 통과까지 하게 되어 정말 기뻤다”라며 “앞으로 더욱 성장해서 많은 분들에게 내 이름을 알리고 싶다.”고 전했다.
방민서가 2위(최종합계 7언더파 137타), 양정인이 3위(최종합계 6언더파 138타)에 입상했다.
다산베아채 골프앤리조트와 SBS골프가 공동주최하고 KLPGA가 주관하는 이번 대회 최종라운드는 주관 방송사인 SBS골프를 통해 내달 2일 19시부터 녹화 중계된다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
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