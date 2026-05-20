포스코 포항제철소, 생성형 AI로 설비관리 혁신…“생산 안정성 고도화”
포스코 포항제철소가 생성형 인공지능(AI)을 설비 이상 예지부터 정비 매뉴얼 관리까지 제조 현장 전반에 도입하며 생산 안정성과 설비관리 효율을 동시에 끌어올리고 있다.
20일 포항제철소에 따르면 EIC기술부는 최근 사내 생성형 AI를 활용한 ‘PIMS 로직 생성 도우미’를 개발했다.
이 시스템은 포스코 지능형 설비관리 시스템(PIMS) 관련 매뉴얼과 우수 사례, 표준 로직 데이터를 학습해 직원들의 이상 예지 로직 설계를 지원한다.
현장 직원이 설비 관련 보고서나 특성 정보를 입력하면, 시스템이 이를 분석해 적합한 이상 예지 로직을 자동으로 구성한다. 이를 통해 PIMS 숙련도가 낮은 직원도 로직 개발에 쉽게 접근할 수 있도록 설계됐다.
포항제철소 EIC기술부 관계자는 “제조업 특화 생성형 AI인 PIMS 로직 생성 도우미를 통해 신입사원들도 방대한 데이터를 즉시 활용하며 효율적인 기술 개발이 가능해졌다”며 “설비 이상 예지를 넘어 조업 품질·생산·감시까지 확대해 조업 안정성을 한층 더 강화할 예정”이라고 말했다.
포항제철소는 ‘설비관리 GPT 2.0’도 함께 운영 중이다. 이 시스템은 공장 증설과 인프라 개선 과정에서 기술 전수 공백을 해소하기 위해 도입됐다.
개인 경험에 의존하던 방식에서 벗어나, 데이터와 시스템을 기반으로 누구나 전문가 수준의 업무를 수행할 수 있도록 환경을 구성하는 것이 목표다.
설비관리 GPT 2.0은 설비담당자가 원하는 정보를 이미지, 그래프 등 시각 자료로 제공하는 기능을 갖추고 있다. 사내 문서를 기반으로 최신 정비 매뉴얼과 이상 조치 이력들을 종합해 정리하는 것도 이 시스템의 주요 특징이다.
포항제철소 관계자는 “설비 관리 체계 고도화와 물류 자동화를 포함한 ‘인텔리전트 팩토리’ 운영을 확대해 일하는 방식의 혁신을 이끌고, 지역 산업의 지속 가능한 성장을 도모할 계획”이라고 밝혔다.
포항=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
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