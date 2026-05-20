盧 서거 17주기에 티켓값 ‘5만2300원’…고인 비하 래퍼 사과

오는 23일 노무현 전 대통령 비하성 공연을 예정했다가 사과한 래퍼 리치 이기(이민서). NFL 레코즈 유튜브 캡처

노무현재단은 리치 이기의 문제적 행태가 일회성이 아니라고 비판했다. 노무현재단은 “리치 이기는 그간 다수의 음원에서 노 대통령의 실명을 사용하거나 서거 방식을 직접 연상케 하는 표현을 사용해 왔다”며 “더욱이 해당 출연자의 음원 다수에는 여성 혐오·성적 대상화, 아동 대상 성범죄 묘사, 지역 혐오 등 사회적으로 묵과할 수 없는 심각한 수준의 반인륜적 표현들이 반복적으로 포함돼 있다. 이번 공연 역시 이런 혐오 문화의 연장선상에 있다”고 평가했다.

노무현재단은 최근 프로야구 롯데 자이언츠 유튜브 채널 자막 사태, 스타벅스코리아 5·18 모욕 마케팅 논란 등을 거론하며 “온라인 혐오 문화가 우리 사회 전반으로 침투했음을 보여주는 심각한 징후”라고 평가했다. 이어 “이런 문화가 오프라인 대중 공연이라는 상업적 무대로까지 확장되는 흐름을 결코 좌시하지 않겠다”고 강조했다.