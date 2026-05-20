盧 서거 17주기에 티켓값 ‘5만2300원’…고인 비하 래퍼 사과
고 노무현 전 대통령 서거 17주기인 오는 23일 고인 비하성 공연을 예정했던 래퍼가 공개 사과했다. 공연장 측도 기획사에 진행 불가를 통보, 공연 또한 취소됐다.
사람사는세상 노무현재단은 “노 대통령 서거 17주기 당일 개최 예정이었던 혐오 공연이 재단 대응으로 취소됐다”고 19일 밝혔다. 해당 공연은 래퍼 ‘리치 이기’(이민서)의 콘서트로, 오는 23일 오후 5시23분 서울 마포구 성미산로 연남스페이스에서 열릴 예정이었다. 공연 티켓 가격 또한 5만2300원으로 책정됐다. 팔로알토, 더콰이엇, 딥플로우, 슈퍼비, 염따, 노엘 등 유명 래퍼들도 출연진에 이름을 올렸다.
노무현재단은 노 전 대통령 서거를 연상케 하는 공연 일시와 티켓 가격 등 해당 콘서트가 모욕적 기획임이 명백하다고 판단, 지난 18일 주최사에 공연 취소 및 사과 등을 공식 요구했다. 이후 법정대리인을 선임하고 공연금지 가처분 신청을 준비하기도 했다.
노무현재단은 리치 이기의 문제적 행태가 일회성이 아니라고 비판했다. 노무현재단은 “리치 이기는 그간 다수의 음원에서 노 대통령의 실명을 사용하거나 서거 방식을 직접 연상케 하는 표현을 사용해 왔다”며 “더욱이 해당 출연자의 음원 다수에는 여성 혐오·성적 대상화, 아동 대상 성범죄 묘사, 지역 혐오 등 사회적으로 묵과할 수 없는 심각한 수준의 반인륜적 표현들이 반복적으로 포함돼 있다. 이번 공연 역시 이런 혐오 문화의 연장선상에 있다”고 평가했다.
문제 제기 이후 공연장 측은 기획사에 공연 진행이 불가능하다고 통보했고, 이에 따라 공연은 취소됐다.
리치 이기는 같은 날 오후 SNS를 통해 자필 사과문을 공개했다. 그는 “데뷔 초부터 최근까지 제 음악과 가사를 통해 고인을 조롱하고 비하하는, 대중과 유가족분들이 보시기에 눈살이 찌푸려질 만한 언행을 단지 유명세를 위해 일삼아 왔다”며 “저로 인해 많은 어린 친구들과 대중이 영향을 받았음에 저 또한 제 행실과 부주의를 깊이 반성하고 있다”고 밝혔다.
출연 예정이었던 다른 래퍼들도 줄줄이 사과에 나섰다. 팔로알토는 “표현의 문제성과 그것이 줄 상처를 충분히 생각하지 못한 제 판단이 부족했다”고 했다. 딥플로우 또한 “숫자의 의미를 전혀 몰랐다”며 “업계 고참으로서 제 나이브함에 큰 책임감을 느낀다”고 사과했다.
노무현재단은 최근 프로야구 롯데 자이언츠 유튜브 채널 자막 사태, 스타벅스코리아 5·18 모욕 마케팅 논란 등을 거론하며 “온라인 혐오 문화가 우리 사회 전반으로 침투했음을 보여주는 심각한 징후”라고 평가했다. 이어 “이런 문화가 오프라인 대중 공연이라는 상업적 무대로까지 확장되는 흐름을 결코 좌시하지 않겠다”고 강조했다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
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