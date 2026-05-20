민경선·송영주·신현철 “고양시 사회복지 정책 강화”
고양시장 후보 초청 사회복지 정책좌담회
경기 고양시장 후보들이 사회복지 정책 강화와 현장 중심 복지행정 전환 필요성에 한목소리를 냈다.
고양시 사회복지연대는 지난 19일 고양시 일산동구 국민건강보험 일산병원 대강당에서 고양시장 후보 초청 정책좌담회를 열고 사회복지 정책과 현안 해결 방안을 논의했다.
이번 좌담회에는 사회복지연대 소속 단체와 현장 종사자 등 400여명이 참석했으며, 사회복지사 처우 개선과 장애인 복지 인프라 확충, 통합돌봄 체계 구축, 민관 협력 강화 등을 중심으로 후보들의 정책 방향을 공유하는 자리로 진행됐다.
이날 행사에는 민경선 더불어민주당 후보와 송영주 진보당 후보, 신현철 개혁신당 후보가 참석했다. 현 고양시장인 이동환 국민의힘 후보는 참석하지 않았다.
후보들은 공통적으로 고양시 사회복지 분야의 낮은 처우 수준과 기존 복지행정의 한계를 지적하며 개선 필요성에 공감했다.
특히 사회복지 정책보좌관 제도 도입과 사회복지사 처우 개선, 사회복지직 공무원 전문성 강화, 장애인 이동권 확대, 현장과 행정 간 정례 소통체계 구축 등에 대해 적극적인 추진 의지를 밝혔다.
민경선 후보는 “복지 현장의 목소리가 시정에 직접 반영되는 구조가 필요하다”며 “사회복지 정책보좌관 제도와 정례적 타운홀미팅 등을 통해 예측 가능하고 지속 가능한 복지행정을 만들겠다”고 말했다.
송영주 후보는 “돌봄과 복지는 시민의 권리”라며 “현장 전문가가 정책 결정 과정에 참여할 수 있는 민관 거버넌스를 강화하고 사회복지 종사자의 존엄과 전문성이 존중받는 환경을 만들겠다”고 밝혔다.
신현철 후보는 “복지가 행정의 부수가 아니라 중심이 되어야 한다”며 “시장 직속 사회복지정책 자문관 설치와 정책 이행 공개 시스템 도입 등을 통해 책임행정을 강화하겠다”고 강조했다.
후보들은 또 장애인 이동권 문제 해결과 장애인복지관 확충 필요성에도 공감했다. 특히 고양시 장애인 인구가 4만명을 넘는 상황에서 복지 인프라가 부족하다고 지적하며 장애인콜택시 확대와 권역별 복지시설 확충 필요성을 제시했다.
한편, 좌담회 종료 후 세 후보는 ‘고양특례시장 후보 사회복지정책 서약서’에 서명해 주최 측에 전달했다.
고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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