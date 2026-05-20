한국나눔연맹, 현대 사회 잇는 공동체 회복에 앞장
한국나눔연맹이 단순한 자선활동을 넘어 현대 사회의 공동체 회복과 사회적 고립 해소를 위한 활동에 앞장서고 있다.
한국나눔연맹은 어르신과 소외계층을 위한 다양한 지원 활동을 통해 단절된 이웃 간 관계를 회복하고, 누구도 고립되지 않는 ‘심리적 안전망’ 구축에 힘쓰고 있다고 20일 밝혔다.
연맹이 운영하는 현장 거점은 단순한 물품 지원 공간을 넘어 지역 주민들이 서로 안부를 묻고 정서적 교류를 나누는 ‘사랑방’ 역할을 수행하고 있다. 이러한 활동은 고독사와 우울증 등 현대 사회의 사회적 문제를 예방하는 데에도 긍정적인 역할을 하고 있다는 평가다.
특히 한국나눔연맹은 시민들의 자발적인 참여를 기반으로 공동체 의식을 회복하는 데 주력하고 있다. 거창한 구호보다는 이웃의 어려움에 공감하고 작은 정성을 모으는 과정 자체가 사회적 연대와 책임의식을 강화하는 밑거름이라는 설명이다.
이 같은 활동을 통해 연맹은 민간 복지 영역에서 사회적 갈등을 완화하고 공동체 회복에 기여한 공로를 인정받아 정부로부터 대통령 표창을 수상했다. 연맹 측은 이를 시민 참여 기반의 나눔 문화가 국가 복지 체계의 빈틈을 보완하는 중요한 자산임을 보여주는 사례로 보고 있다.
한국나눔연맹 관계자는 “진정한 복지는 부족한 것을 채워주는 데 그치지 않고 서로 연결돼 있다는 안도감을 주는 것”이라며 “앞으로도 사회적 고립을 막고 공동체의 온기를 회복하는 데 역량을 집중하겠다”고 말했다.
한편, 한국나눔연맹은 국내 활동뿐 아니라 해외 빈곤 지역을 대상으로 한 마을 공동체 자립 지원 사업도 추진하고 있다.
박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사