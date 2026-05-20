최선은 강원대 교수 ‘발명의 날’ 동탑산업훈장 수상

한 바이오 전문가는 “국내 산림자원은 풍부한 보유량에 비해 고부가가치 산업 원료로 전환되는 효율이 낮다는 지적이 있었다”며 “원천기술을 특허화하고 상용화 단계까지 연계하는 모델이 정착되면 국산 천연물 소재의 글로벌 경쟁력을 높일 수 있을 것”이라고 평가했다.

최선은 강원대학교 산림바이오소재공학과 교수가 국내 산림자원을 활용한 그린바이오 소재 연구와 산업화 공로를 인정받아 ‘제61회 발명의 날’ 기념식에서 동탑산업훈장을 수상했다. 현직 국립대 교수가 지식재산 관련 공로로 발명자 유공 포상에서 산업훈장을 받은 것은 이번이 처음이다.최 교수는 강원대학교 산림바이오소재공학과 교수이자 ㈜닥터오레고닌 대표로 활동하며 국내 자생 수목자원에서 유래한 폴리페놀 화합물의 기능성을 규명하고 이를 특허 및 사업화로 연결해 온 공로를 인정받았다.정부가 주최하는 ‘발명의 날’은 발명과 지식재산 분야 유공자에게 포상을 수여하는 국가기념일이다. 업계에서는 이번 수상이 단순한 개인 포상을 넘어 산림자원 기반 바이오 산업의 가능성을 보여준 사례라는 점에서 의미가 크다고 평가하고 있다.최 교수는 국내 산림자원에 존재하는 고기능 식물성 폴리페놀을 기반으로 항노화 연구를 지속해 왔다. 특히 고령화 사회에서 수요가 증가하는 근감소성 비만과 치주질환, 탈모 등 노화 관련 분야에 활용 가능한 천연 신소재 발굴과 기능성 제품 개발에 집중해 왔다.또 단순한 학술 연구에 그치지 않고 특허 확보와 기술 고도화, 사업화까지 이어지는 지식재산 중심 연구개발 체계를 구축해 온 점도 이번 수상의 주요 배경으로 꼽힌다.업계는 국내 산림바이오 분야가 풍부한 자원과 연구 성과에도 불구하고 산업화 속도가 더디다는 평가를 받아온 만큼, 산림자원을 고부가가치 산업으로 연결한 사례가 정부 포상으로 이어졌다는 데 주목하고 있다.특히 산림자원 기반 소재를 의약품과 건강기능식품, 기능성 화장품 등으로 확장하려는 시도가 향후 본격적인 산업 모델로 자리 잡을 가능성에도 관심이 모이고 있다.최 교수는 해외 성공 사례를 언급하며 국내 산림자원의 산업화 가능성도 강조해 왔다. 프랑스 해안송 추출물 ‘피크노제놀’과 은행잎 추출물, 버드나무 유래 아스피린, 주목 유래 항암제 택솔처럼 천연물 기반 소재가 세계 시장에서 높은 부가가치를 창출하고 있는 만큼, 한국도 자생 수목자원을 기반으로 한 ‘K-앵커 산림바이오 소재’를 육성할 수 있다는 설명이다.최 교수는 연구 성과를 기반으로 설립한 기업을 통해 산림자원 기반 바이오소재의 상용화와 글로벌 진출 전략도 추진하고 있다.최 교수는 “대한민국 산림에는 아직 세계가 주목하지 못한 기능성 소재가 많다”며 “국내 자생 수목자원을 기반으로 글로벌 시장에서 경쟁할 수 있는 K-앵커 산림바이오 소재 개발에 역량을 집중하겠다”고 밝혔다.박재구 기자 park9@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지