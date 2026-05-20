[속보] 삼성전자 노사 협상 결국 결렬…내일 ‘총파업’
삼성전자 노사의 임금 협상이 정부 사후조정 절차에서도 끝내 합의점을 찾지 못하고 결렬되며 파업 수순을 밟게 됐다. 사측은 노측의 요구에 대해 경영 원칙 훼손을 우려하며 수용 불가 입장을 밝혔다.
중앙노동위원회(이하 중노위)는 20일 삼성전자 노사의 2차 사후조정이 결렬됐다고 공식 발표했다.
중노위는 이날 보도참고자료를 통해 “중노위는 20일 삼성전자 노사에게 조정안을 제시했다”며 “조정안에 대해 노측은 수락했고, 사측은 수락 여부에 대해 유보라고 말하며 서명하지 않아 2차 사후조정은 불성립됐다”고 설명했다.
박수근 중노위원장은 “비록 이번 조정이 최종 합의로 이어지지는 못했지만, 노사가 합의하여 사후조정을 요청한다면 언제든지 조정을 개시해 노사 교섭을 지원할 것”이라고 전했다.
삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자지부(이하 초기업노조) 역시 이날 입장을 내고 협상 결렬 상황을 알렸다.
초기업노조는 “19일 오후 10시쯤, 노동조합은 중앙노동위원회가 제시한 조정안에 동의하였으나, 사측은 거부 의사를 밝혔다”면서 “이에 중앙노동위원회 위원장이 조정 불성립을 선언하기 직전, 여명구 사측 대표교섭위원이 거부 의사를 철회하며, 시간을 요청했고 3일차까지 연장됐다”고 당시 상황을 전했다.
이어 “사측이 ‘의사결정이 되지 않았다’는 입장만 반복할 뿐 끝내 입장을 밝히지 않았고, 결국 중앙노동위원회 진행에 의해 사후조정은 종료됐다”고 덧붙였다.
삼성전자는 사후조정 종료에 대해 유감을 표했다. 회사는 사후조정 종료를 “매우 안타깝게 생각한다”며 파업만은 막아야 한다는 입장을 분명히 했다.
삼성전자는 막판 합의가 불발된 배경으로 노조의 요구 수준을 들었다.
회사는 “노조 요구를 그대로 수용할 경우 경영의 기본 원칙이 흔들릴 수 있다고 판단했으며, 특히 성과급과 관련해 회사가 상당 부분을 수용했음에도 적자 사업부에까지 과도한 보상을 요구한 점을 받아들이기 어려웠다”고 설명했다.
삼성전자는 “‘성과 있는 곳에 보상이 있다’는 회사 경영의 기본 원칙”을 강조하며, 이 원칙을 훼손할 경우 회사뿐 아니라 다른 기업과 산업 전반에도 부정적 영향을 줄 수 있다고 밝혔다. 다만 추가 조정이나 노조와의 직접 대화를 통해 문제 해결 노력을 이어가겠다고 덧붙였다.
협상이 최종 결렬됨에 따라 노조는 예고했던 파업에 돌입할 예정이다. 초기업노조는 “노동조합은 예정대로 내일 적법하게 총파업에 돌입한다”며 “파업 기간에도 타결을 위한 노력을 멈추지 않을 것임을 분명히 밝힌다”고 강조했다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
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