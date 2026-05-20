‘마스터스 2승’ 독학파 장타자 버바 왓슨, 20년 만에 한국오픈 뜬다

오는 21일부터 나흘간 우정힐스CC서 개막

김민규·함정우·장유빈·이태훈 등과 우승경쟁

LIV골프 지원 무산에도 우승 상금 7억원 유지

코오롱 제68회 한국오픈 출전 차 20년만에 우정힐스CC를 방문한 버바 왓슨. 대회조직위

코오롱 제68회 한국오픈에 출전한 주요 선수들이 선전을 다짐하며 기념촬영을 하고 있다(왼쪽부터 함정우, 문도엽, 김민규, 버바 왓슨, 이태희, 아마추어 국가대표 김민수). 대회조직위

버바 왓슨(미국)은 2012년과 2014년 마스터스에서 2차례나 그린 재킷을 입었다. 미국프로골프(PGA)투어 통산 12승을 거둔 뒤 2022년에 사우디아라비아 국부펀드 주도로 출범한 LIV 골프로 이적, 현재는 LIV 골프 리그의 ‘레인지고츠(RangeGoats) GC’ 팀의 캡틴으로 활약하고 있다.



그는 골프 역사상 보기 드물게 단 한 번도 정식 골프 레슨을 받지 않고 스스로 비디오를 보거나 연습하며 스윙을 구축한 ‘독학파’다.



시속 120마일이 넘는 엄청난 헤드 스피드로 한 때 PGA투어 장타 부문 1위를 휩쓸었다. 특히 유방암 인식 제고를 위해 사용하는 핑크색 드라이버는 그의 트레이드 마크가 됐다.



공을 엄청난 각도로 휘어지게 치는 페이드와 드로우 샷 등 샷 메이킹에 능하다. 2012년 마스터스 연장전 당시 숲속에서 40야드 이상을 휘어 감아 핀 옆에 붙인 ‘하키 샷(레스크 샷)’은 골프 역사상 최고의 명장면 중 하나로 꼽히고 있다.



그런 왓슨이 2006년 이후 20년만에 한국 골프팬들과 만난다. 오는 21일부터 24일까지 나흘간 충남 천안시 우정힐스CC(파71)에서 열리는 코오롱 제68회 한국오픈 선수권대회(총상금 14억 원)에서다.







대회조직위가 발표한 조 편성표에 따르면 왓슨은 대회 1, 2라운드에서 2023시즌 KPGA 투어 대상 수상자 함정우, LIV 골프 와일드 카드로 출전중인 이태훈(캐나다)과 동반 플레이를 한다.



이번 대회에는 왓슨을 비롯해 총 144명의 국내외 선수들이 우승 경쟁을 펼친다. 2022년과 2024년 한국오픈 챔피언인 김민규도 출전자 명단에 이름을 올렸다. KPGA 투어 통산 3승의 김민규는 올해는 LIV 골프로 이적해 ‘코리안 골프클럽’의 일원으로 활동중이다.



LIV 골프에서 활동중인 아브라암 안세르(멕시코), 뉴질랜드 교포 대니 리도 출전자 명단에 이름을 올렸다. 대니 리는 작년 대회에 이어 2년 연속 한국오픈 출전이다.



국내파로는 지난해 KPGA 투어 4관왕 옥태훈, 올 시즌 우승이 있는 문도엽, 오승택, 송민혁, 최찬, 이상엽 등이 시즌 2승을 위해 도전장을 던졌다.



한편 이번 대회 충상금액은 20억 원으로 증액될 예정이었으나 지난해와 마찬가지로 14억 원으로 확정됐다. 50만 달러 지원을 약속했던 LIV 골프가 PIF가 후원 중단을 선언하면서 위기를 맞는 바람에 지원 정책을 취소했다.



총상금 증액에 따라 7억 원으로 올랐던 이번 대회 우승 상금도 5억 원으로 돌아갔다. 하지만 대회 조직위원회가 선수·팬과의 신뢰를 지키고자 대승적 차원에서 특별 우승 상금 2억 원을 추가, 올해 우승자에게는 7억 원이 주어진다.



여기에 아시안 투어 시드 2년 및 KPGA 투어 시드 5년, 오는 7월 영국 로열 버크데일GC에서 열리는 메이저대회 디오픈 출전권이 보너스로 주어진다.



정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 버바 왓슨(미국)은 2012년과 2014년 마스터스에서 2차례나 그린 재킷을 입었다. 미국프로골프(PGA)투어 통산 12승을 거둔 뒤 2022년에 사우디아라비아 국부펀드 주도로 출범한 LIV 골프로 이적, 현재는 LIV 골프 리그의 ‘레인지고츠(RangeGoats) GC’ 팀의 캡틴으로 활약하고 있다.그는 골프 역사상 보기 드물게 단 한 번도 정식 골프 레슨을 받지 않고 스스로 비디오를 보거나 연습하며 스윙을 구축한 ‘독학파’다.시속 120마일이 넘는 엄청난 헤드 스피드로 한 때 PGA투어 장타 부문 1위를 휩쓸었다. 특히 유방암 인식 제고를 위해 사용하는 핑크색 드라이버는 그의 트레이드 마크가 됐다.공을 엄청난 각도로 휘어지게 치는 페이드와 드로우 샷 등 샷 메이킹에 능하다. 2012년 마스터스 연장전 당시 숲속에서 40야드 이상을 휘어 감아 핀 옆에 붙인 ‘하키 샷(레스크 샷)’은 골프 역사상 최고의 명장면 중 하나로 꼽히고 있다.그런 왓슨이 2006년 이후 20년만에 한국 골프팬들과 만난다. 오는 21일부터 24일까지 나흘간 충남 천안시 우정힐스CC(파71)에서 열리는 코오롱 제68회 한국오픈 선수권대회(총상금 14억 원)에서다.왓슨은 2006년 대회에서 공동 10위의 성적표를 받아 쥐었다. 올 시즌 그는 전성기만큼의 압도적 경기력을 보여주지 못하고 있다. 하지만 이번 대회에서 특유의 장타와 감각적인 샷 메이킹을 바탕으로 국내 골프팬들을 매료시킬 것으로 예상된다.대회조직위가 발표한 조 편성표에 따르면 왓슨은 대회 1, 2라운드에서 2023시즌 KPGA 투어 대상 수상자 함정우, LIV 골프 와일드 카드로 출전중인 이태훈(캐나다)과 동반 플레이를 한다.이번 대회에는 왓슨을 비롯해 총 144명의 국내외 선수들이 우승 경쟁을 펼친다. 2022년과 2024년 한국오픈 챔피언인 김민규도 출전자 명단에 이름을 올렸다. KPGA 투어 통산 3승의 김민규는 올해는 LIV 골프로 이적해 ‘코리안 골프클럽’의 일원으로 활동중이다.LIV 골프에서 활동중인 아브라암 안세르(멕시코), 뉴질랜드 교포 대니 리도 출전자 명단에 이름을 올렸다. 대니 리는 작년 대회에 이어 2년 연속 한국오픈 출전이다.국내파로는 지난해 KPGA 투어 4관왕 옥태훈, 올 시즌 우승이 있는 문도엽, 오승택, 송민혁, 최찬, 이상엽 등이 시즌 2승을 위해 도전장을 던졌다.한편 이번 대회 충상금액은 20억 원으로 증액될 예정이었으나 지난해와 마찬가지로 14억 원으로 확정됐다. 50만 달러 지원을 약속했던 LIV 골프가 PIF가 후원 중단을 선언하면서 위기를 맞는 바람에 지원 정책을 취소했다.총상금 증액에 따라 7억 원으로 올랐던 이번 대회 우승 상금도 5억 원으로 돌아갔다. 하지만 대회 조직위원회가 선수·팬과의 신뢰를 지키고자 대승적 차원에서 특별 우승 상금 2억 원을 추가, 올해 우승자에게는 7억 원이 주어진다.여기에 아시안 투어 시드 2년 및 KPGA 투어 시드 5년, 오는 7월 영국 로열 버크데일GC에서 열리는 메이저대회 디오픈 출전권이 보너스로 주어진다.정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지