김해공항 드론 의심 비행체 출현… 항공기 이착륙 한때 중단
드론 추정 비행체 신고에 45분 운항 차질
대한항공 1편 청주 거쳐 인천공항 우회
승객 150여명 전세버스로 부산 이동
김해공항 인근에서 드론으로 추정되는 비행체가 발견돼 항공기 운항이 한때 중단되면서 승객들이 큰 불편을 겪었다.
20일 한국공항공사와 항공업계 등에 따르면 지난 19일 오후 8시쯤 김해공항 주변에서 드론으로 의심되는 미상의 비행체가 목격됐다는 신고가 접수됐다.
김해공항 관제권을 담당하는 공군 제5공중기동비행단은 안전 확보를 위해 오후 9시14분부터 오후 10시까지 항공기 이착륙을 일시 통제했다.
신고된 비행체는 오후 10시 이후 추가로 발견되지 않은 것으로 전해졌다.
김해공항으로 향하던 항공기 일부는 착륙 통제 여파로 경남 거제도 인근 상공에서 선회하며 대기했다.
일본 나고야에서 출발해 오후 9시30분쯤 김해공항 도착 예정이던 대한항공 KE2134편은 착륙을 포기하고 청주공항으로 회항했다.
해당 항공편은 청주공항에서 급유를 마친 뒤 다시 김해공항으로 향하려 했지만, 야간 이착륙 제한시간(커퓨타임)에 걸리면서 결국 인천공항으로 목적지를 변경했다. 승객 150여명은 인천공항 도착 후 전세버스를 이용해 부산으로 이동한 것으로 알려졌다.
대한항공은 부산지방항공청에 김해공항 통행금지 시간 연장을 요청했지만 받아들여지지 않았다.
한국공항공사는 이번 드론 의심 비행체 신고로 김해공항에서 약 45분간 항공기 이착륙이 중단되면서 항공기 1편이 회항했고 출발 4편과 도착 2편 등 모두 6편이 지연된 것으로 파악했다.
현행 규정상 공항은 국가 보안 가급 시설로 지정돼 있으며, 김해공항 반경 9.3㎞ 이내는 드론 비행금지구역이다.
앞서 지난해 추석 연휴 기간에도 김해공항 야간 시간대에 드론이 발견돼 항공기 이착륙이 17분간 중단되면서 귀성객들이 불편을 겪은 바 있다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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