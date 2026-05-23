“떠나고 싶나요? 뇌가 보내는 구조 신호입니다”[여행토크]
사람들은 왜 그토록 자주, 그리고 끊임없이 여행을 떠나고 싶어 하는가? 누군가는 일상의 지루함을 달래기 위해, 누군가는 낯선 풍경이 주는 설렘을 찾아 길을 나선다. 하지만 근본적인 의문은 남는다. 왜 인류는 유독 ‘이동’하는 행위에 이토록 큰 가치를 부여하고 열광하는 것일까.
최근 출간된 ‘뇌가 좋아하는 여행’은 이 질문에 대해 뇌과학·진화생물학·행동경제학의 관점에서 답을 제시한다. 저자인 이승구 강원대학교 관광경영학과 교수는 여행을 인류의 유전자에 각인된 ‘생존의 기술’이자 ‘인간다움을 회복하는 여정’이라고 정의한다. 그는 여행이 ‘나를 되찾는 기획’이 되기 위해서는 여행 단계부터 정교한 설계와 이를 뒷받침할 사회 인프라가 필요하다고 주장한다. 지난 19일 이 교수를 그의 연구실에서 만나 뇌가 진정으로 갈망하는 여행의 실체를 들여다봤다. 다음은 그와 나눈 일문일답.
-여행을 ‘생존 전략’이자 ‘진화의 산물’이라고 정의하셨는데 인류 역사에서 이동은 어떤 의미였나.
“사람들은 여행을 ‘시간이 남을 때 하는 활동’으로 생각하지만, 인류 역사 전체를 놓고 보면 이동은 원래 생존 그 자체였다. 수렵채집 시대의 인류는 한곳에 머물 수 없었다. 먹이가 줄어들면 떠나야 했고, 기후가 변하면 새로운 환경을 찾아야 했다. 더 안전한 장소와 나은 자원을 발견하는 탐색 능력이 곧 생존력이었던 것이다. 이런 인류의 뇌와 감각 시스템은 수십만년간 이동 중심의 생활 속에서 진화해 왔다. 인간의 뇌는 넓은 시야와 자연환경 속을 탐험할 때 가장 안정감을 느끼도록 진화해 왔다. 반복된 일상 속에서 느끼는 답답함은 이동 본능이 보내는 신호이자 생존력을 다시 깨우기 위해 선택한 오래된 전략이라 할 수 있다.”
-사람들이 문득 느끼는 ‘떠나고 싶다’는 강렬한 충동도 이와 연결되는 것인가.
“현대인이 느끼는 충동은 단순한 변덕이 아니라, 과부하된 뇌가 보내는 일종의 ‘구조 요청 신호’라고 볼 수 있다. 현대인은 하루 종일 정보의 홍수 속에 살아간다. 끊임없는 알림과 업무, 도시의 소음 속에서 뇌는 잠시도 쉬지 못한다. 인간의 뇌는 끊임없이 자극받지만, 실제 만족은 줄어드는 역설적 상황에 놓여 있다. 이때 뇌는 익숙한 패턴을 깨고 환경을 변화시키라는 명령을 내린다. 사람들이 바다를 보거나 숲을 걸을 때 숨이 트이는 느낌을 받는 것은, 뇌가 비로소 자신의 ‘고향’과 같은 환경을 만났기 때문이다.”
-사람들이 낯선 곳에 발을 내디디는 순간, 머릿속에서는 어떤 변화가 일어나는가.
“뇌는 마치 거대한 오케스트라처럼 방대한 신경회로를 가동한다. 뇌는 낯선 곳에 서는 순간 모든 감각을 깨워 정보를 분석하기 시작한다. 특히 공간 기억을 담당하는 ‘해마’가 활발해진다. 여행지의 골목이나 공기의 냄새가 유독 선명하게 기억되는 이유다. 흥미로운 건 ‘디폴트 모드 네트워크(DMN)’라는 뇌의 영역이 활성화된다는 점이다. 이는 멍하니 쉬는 듯 보이지만 사실은 자신을 돌아보고 의미를 재구성하는 뇌의 기능이다. 일상의 소음에서 벗어나 기차 창밖을 보거나 낯선 거리를 걸을 때, 우리는 비로소 ‘나는 어떻게 살고 있는가’라는 본질적인 질문과 마주하게 된다. 여행은 일종의 ‘자기 성찰 프로그램’인 셈이다.”
-뇌과학적으로 여행이 주는 보상은 무엇인가.
“‘긴장의 재조절’이다. 현대 도시 환경은 스트레스와 위협 반응에 민감한 ‘편도체’를 끊임없이 자극한다. 하지만 자연환경에 노출되는 것만으로도 이 편도체의 활성도가 낮아진다는 연구 결과가 많다. 또 여행은 뇌의 신경 회로 자체를 새롭게 구성하는 계기가 된다. 낯선 자극은 새로운 시냅스를 만들고 창의적 문제 해결 능력을 향상시키기도 한다. 결국 여행의 진정한 보상은 돌아왔을 때 내 삶을 바라보는 시선과 마음의 근육이 조금 더 단단해져 있다는 점에 있다.”
-하지만 여행은 비용과 시간이 많이 들어 비효율적인 일이기도 하다.
“여행은 경제적 가치보다 ‘심리적 보상’이 압도적으로 큰 행위다. 사람들은 항공권을 예약하는 순간부터 이미 설렘이라는 보상을 경험한다. 또 여행의 고생스러운 기억은 빨리 잊히고 즐거운 순간만 강화되는 확증 편향이 작동해 여행을 더 가치 있는 기억으로 재구성한다. 사람들은 반복된 삶 속에서 무기력감을 느끼지만 여행은 이 고착된 구조를 잠시 흔들어 놓는다. 낯선 리듬 속에서 다른 삶의 가능성을 상상하게 되고, 그 경험은 단순한 물질 소비보다 훨씬 긴 만족감을 기억 속에 남긴다. 뇌는 스스로를 위해 여행이라는 비효율적이지만 강력한 선물을 선택하는 것이다.”
-뇌 과학의 관점에서 여행을 접근한다면, 사람들이 하는 여행 방식도 달라져야 할 것으로 보이는데.
“‘자기설계형 여행’을 제안하고 싶다. ‘많이 보는 여행’에서 ‘뇌의 회복을 설계하는 여행’으로 패러다임이 바뀌어야 한다. 핵심은 뇌가 실제로 쉴 수 있도록 여행을 설계해야 한다는 점이다. 지금 내 뇌의 어떤 부분이 과부하되었는지 진단하는 게 우선이다.”
-구체적으로 추천 여행 방식을 제시해 줄 수 있나.
“디지털 피로와 주의력 소진이 심한 사람에겐 ‘주의회복이론’에 따라 숲길 트레킹이나 저자극 캠핑이 효과적이다. 머리가 조용해지는 경험이 필요하기 때문이다. 반면 ‘감정 과부하’가 심하다면 조용히 기다림을 배우는 낚시 같은 ‘느린 리듬’의 활동이 좋다. 삶이 너무 무기력하다면 완전히 낯선 문화권의 도시가 감각을 깨우는 자극제가 된다. 핵심은 뇌의 보상 회로가 외부 방해 없이 몰입할 수 있는 환경을 스스로에게 제공하는 것이다. 돌아왔을 때 내 감정 상태가 이전보다 안정되어 있다면 그것이 가장 성공적인 설계다.”
-교수님은 어떤 방식의 여행을 즐기고 있나, 또 그 이유는 무엇인지.
“지난 15년간 히말라야, 산티아고 순례길 등 전 세계 대자연을 걷는 ‘아웃도어 산악 트레킹’과 국내외 ‘산악자전거(MTB) 라이딩’을 꾸준히 즐겨왔다. 거칠고 치열한 아웃도어 여행을 고집하는 이유는 이것이 ‘뇌가 갈망하는 여행의 실체’와 정확히 맞닿아 있기 때문이다. 주말엔 주로 산에 가곤 한다. 자연 속에서 온몸으로 경험하는 오감의 울림은 조상들로부터 이어져 온 DNA 속 이동 본능이 발현되는 순간임을 느낀다. 현대 사회의 현실적 제약 속에서도 인간과 여행에 대한 인문학적 상상력, 그리고 마음속에 ‘호연지기’를 품고 사는 것 자체가 삶의 피로를 넘어설 수 있게 해주는 하나의 ‘치트키’ 역할을 한다. 결국 직접 길 위에 올라야 우리의 삶도, 미래도 조금 더 희망에 가까워질 수 있다고 믿는다.”
-여행 산업 역시 이러한 뇌과학적 관점을 반영해 패러다임이 바뀌어야 할 것 같다. 향후 여행 산업에 대한 전망을 해준다면.
“앞으로의 관광은 ‘회복 경제(Recovery Economy)’를 중심으로 재편될 것으로 본다. 지금까지 산업이 ‘강한 자극’ 경쟁이었다면, 앞으로는 ‘얼마나 인간다운 감각을 회복시키는가’가 경쟁력이 될 것으로 예상한다. 호텔이 조도를 낮추고 소음을 관리하며 숙면 환경을 제공하는 것, 지자체가 숲 치유와 디지털 디톡스 프로그램을 운영하는 것이 그 예다. 미래의 관광 기획자는 단순히 콘텐츠를 만드는 사람이 아니라, 인간의 감각과 감정을 정교하게 디자인하는 ‘경험 건축가’이자 ‘감각 설계자’가 돼야 한다. 마케팅부터 공간 구성까지 모든 접점이 뇌가 편안함을 느끼는 방향으로 정렬돼야 한다.”
-여행이 개인의 활동이 아니라 사회적 활동으로도 볼 수 있다는 말인가.
“그렇다. 여행을 ‘사회적 회복 장치’로 인식하는 전환이 필요하다. 현대사회가 겪는 정서적 고립과 문명 피로는 개인의 의지만으로 해결하기 어렵다. 도시 안에서도 자연형 공공 공간을 늘리고, 보행 중심의 느린 리듬을 허용하는 도시 설계가 이루어져야 한다. 관광 인프라 또한 시민들이 언제든 감각을 재정렬할 수 있는 ‘회복의 거점’으로 기능해야 한다. 여행이 사회적 성장을 돕는 인프라로 자리 잡을 때, 사람들은 비로소 문명이 주는 풍요를 건강하게 누릴 수 있는 지속 가능한 힘을 얻게 될 것이다.”
-마지막으로 여행을 준비하는 독자들에게 전하고 싶은 메시지가 있다면.
“짐을 싸기 전 스스로에게 물었으면 좋겠다. ‘나는 지금 무엇을 회복하고 싶은가?’ 어디로 갈지보다 내가 어떤 상태인지를 먼저 살피는 것이 여행의 시작이다. 여행은 잘 살아가는 법을 배우는 리허설이자, 삶의 도면을 새롭게 그리는 과정이다. 단순히 쉬기 위한 계획을 넘어, 고장 난 감각을 고치고 삶의 의미를 재구성하는 ‘의도적인 설계’를 해보길 바란다. 그 길 위에서 여러분의 뇌가 진정으로 갈망하던 새로운 삶의 도면을 발견하시기를 진심으로 기원한다.”
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
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