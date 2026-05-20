BCM 20주년 역대 최대 규모 개최… 중국 공동관 첫 참가
55개국 700개사 바이어·셀러 2300여명
중국 광전총국 주관 공동관 한국 첫 참가
AI·숏폼·웹툰까지 콘텐츠 산업 미래 조명
아시아 최대 콘텐츠 거래 플랫폼인 ‘제20회 부산콘텐츠마켓(BCM) 2026’이 다음 달 10일부터 12일까지 사흘간 부산 벡스코 제1전시장에서 열린다. 개최 20주년을 맞은 올해 행사는 역대 최대 규모로 치러진다.
부산콘텐츠마켓조직위원회는 올해 BCM에 55개국 700개 기업, 2300여명의 구매자와 판매자가 참가한다고 20일 밝혔다. 목표 거래액은 2억3000만달러다. BCM은 지난 2024년부터 2년 연속 2억 달러 이상 거래 실적을 기록하며 아시아 대표 콘텐츠 비즈니스 플랫폼으로 성장해 왔다.
올해 가장 주목되는 부분은 중국 정부 주관 ‘중국 공동관’의 공식 참가다. 중국 국무원신문판공실과 국가광전총국(NRTA) 주최 형태로 한국 콘텐츠 마켓에 참가하는 것은 이번이 처음이다.
중국 공동관에는 숏드라마 플랫폼 마이야미디어(Maiya Media), 블록체인 기반 콘텐츠 플랫폼 앰피시어터 셰어링 플랫폼(Amphitheatre Sharing Platform), 드라마 제작사 시시픽처스(XIXI Pictures) 등을 비롯해 중국 주요 방송사와 온라인동영상서비스(OTT), 대형 스튜디오들이 참여한다.
이와 함께 몽골과 루마니아 국가관, 아시아태평양방송연합(ABU) 국제기구관도 운영된다. 디즈니플러스(Disney+), 아이치이(iQIYI), 브이유(Viu), 웨이브(WAVVE), 티빙(TVING) 등 국내외 주요 OTT 플랫폼 관계자들도 대거 참가할 예정이다.
올해 BCM에서는 제작사와 투자사를 연결하는 ‘BCM 펀딩’과 글로벌 피칭 프로그램도 확대 운영된다. 개막일에는 영화 ‘칼 고두막한의 검’과 드라마 ‘이태원 클라쓰’ 필리핀·베트남 리메이크 등 국제공동제작 관련 투자협약식도 열린다. 전체 투자 규모는 164억원에 달한다.
내달 10일부터 이틀간 진행되는 BCM콘퍼런스에서는 생성형 인공지능(AI)과 실시간 영상편집 등 신기술 기반 콘텐츠 제작 흐름을 조명하는 ‘월드 AI콘 포럼(WAiCon)’이 새롭게 마련된다.
아이치이(iQIYI), 미니맥스(MiniMax), 드라마박스(DramaBox) 등 글로벌 기업과 국내 전문가들이 참여해 AI 기반 콘텐츠 제작과 플랫폼 알고리즘, 팬덤과 도시 콘텐츠 전략 등을 주제로 논의를 이어간다. 애니메이션·웹툰·OTT·숏폼 등 콘텐츠 산업 전반을 다루는 세션도 함께 열린다.
개막식에서는 중국 휴머노이드 로봇 기업 유니트리(Unitree)의 AI 로봇 K-팝 공연과 함께 ‘BCM2036 미래 비전 선포식’, ‘BCM 20주년 스페셜 어워즈’ 등이 진행된다.
이와 함께 OTT 콘텐츠 시상식인 보사(BOSA·BCM OTT Series Awards), 숏폼 드라마 시상식 아시아 숏폼 드라마 어워즈(ASDA)와 선상 네트워킹, BCM 나이트 등 다양한 교류 프로그램도 마련된다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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