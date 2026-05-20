다카이치 日 총리 출국… 1박2일 방한 마무리
이재명 대통령과 정상회담을 한 다카이치 사나에 일본 총리가 1박 2일간의 일정을 마치고 20일 일본으로 돌아가는 비행기에 올랐다.
다카이치 총리는 이날 오전 8시50분쯤 숙소인 경북 안동 스탠포드호텔을 출발했다. 시민과 취재진 등이 현장에 몰려 이동 장면을 지켜봤고, 일부는 차량 행렬을 향해 손을 흔들고 휴대전화로 사진을 찍었다.
다카이치 총리를 태운 차량은 오전 10시23분쯤 경찰 에스코트 속에 대구공항에 도착했다. 다카이치 총리는 이후 오전 10시49분쯤 입국할 때 타고 온 전용기편으로 출국했다. 경찰은 110여명의 경력과 순찰차 10여대, 순찰 오토바이 10여대를 공항과 주변 도로 등지에 배치해 만약의 사태에 대비했다.
다카이치 총리는 전날 오전 대구공항을 통해 입국, 같은 날 오후 이 대통령 고향인 안동에서 정상회담을 소화했다. 회담 이후에는 하회마을 내 한옥 호텔 락고재로 이동, 화기애애한 분위기 속에서 만찬을 진행했다. 안동찜닭의 원형인 ‘전계아’, 안동한우 갈비구이 등이 테이블에 올랐다. 양 정상은 만찬 뒤 하회마을 나루터에서 전통 불꽃놀이인 선유줄불놀이를 감상하기도 했다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사