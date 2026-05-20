대선주조, ‘리브 골프 코리아 2026’ 공식 후원
부산 아시아드CC서 글로벌 골프 축제
팬빌리지 운영·시그니처 칵테일 선봬
전 세계 200개국에 ‘부산 is 대선’ 홍보
부산 향토기업 대선주조가 글로벌 프로골프 투어 ‘리브(LIV) 골프 코리아 2026’ 공식 후원사로 참여해 대회 열기를 더한다.
대선주조는 오는 28일부터 31일까지 부산 아시아드CC에서 열리는 ‘리브 골프 코리아 2026’ 후원을 통해 전 세계 골프 팬들에게 부산 대표 소주 브랜드의 매력을 선보인다고 20일 밝혔다.
리브 골프는 2022년 출범한 세계적인 프로골프 투어다. 전 세계 10개국에서 14개 대회가 열리며 총상금은 약 6100억원 규모에 달한다. 기존 골프 대회와 달리 컷 탈락 없이 진행되고 스포츠와 공연을 결합한 축제형 콘텐츠로 주목받고 있다.
대선주조는 이번 대회의 성공적인 개최와 부산 브랜드 가치 제고를 위해 공식 후원에 참여했다. ‘부산 is 대선’ 슬로건 아래 글로벌 갤러리를 대상으로 다양한 현장 마케팅도 진행할 계획이다.
대회 기간 팬빌리지에는 대선주조 홍보 부스가 운영된다. 현장에서는 룰렛 이벤트와 포토존, SNS 참여 행사 등 다양한 체험 프로그램이 마련된다.
특히 세계적인 DJ 페기 구 공연이 예정된 3라운드 기간에는 현장 열기가 최고조에 달할 것으로 전망된다. 대선주조는 이를 맞아 개발한 ‘대선X리브 코리아 시그니처 칵테일’을 현장에서 선보인다. 대선 특유의 깔끔한 맛과 리브 골프의 역동적인 이미지를 결합한 제품으로 글로벌 관람객들에게 새로운 미식 경험을 제공할 예정이다.
대회 개막 하루 전인 27일 저녁 파라다이스호텔 부산에서 열리는 VIP 네트워킹 행사에서는 프리미엄 매실주 ‘대선골드’가 만찬주로 제공된다.
조우현 BN그룹 사장은 “리브 골프는 국내외 팬들에게 대선주조 제품 경쟁력을 알릴 수 있는 최적의 글로벌 무대”라며 “현장을 찾은 관람객들이 부산과 대선의 차별화된 매력을 직접 경험할 수 있도록 적극적인 마케팅을 펼치겠다”고 말했다.
한편 ‘리브 골프 코리아 2026’은 세계 정상급 선수들이 참가하는 글로벌 대회로, 부산 개최를 통해 전 세계 200개국 약 9억 가구에 부산의 도시 브랜드와 관광 매력을 알릴 것으로 기대를 모으고 있다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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