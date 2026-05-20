‘불혹’ 호날두, 포르투갈 최종명단 포함…6회 연속 월드컵 출전
‘슈퍼스타’ 크리스티아누 호날두(41·알나스르)가 2026 북중미 월드컵 포르투갈 국가대표팀 최종 명단에 승선하며 축구 역사상 전무후무한 ‘월드컵 6회 연속 출전’ 대기록을 눈앞에 두게 됐다.
로베르토 마르티네스 포르투갈 대표팀 감독은 20일(한국시간) 포르투갈 오에라스에 위치한 시다드 두 푸테발에서 북중미 월드컵 본선 무대를 누빌 27명의 최종 명단을 공식 발표했다. 포르투갈은 이번 월드컵 조별리그 K조에 편성돼 콩고민주공화국, 우즈베키스탄, 콜롬비아와 16강 진출을 다툰다.
이번 명단의 핵심은 단연 호날두의 합류다. A매치 역대 최다 출전 및 최다 득점(226경기 143골)이라는 금자탑을 쌓아 올린 포르투갈의 전설 호날두는 이번 발탁을 통해 남자 축구 선수로는 사상 최초로 월드컵 6회 출전이라는 새 역사를 쓸 기회를 얻었다.
2006년 독일 월드컵(6경기 1골)에서 처음 월드컵 무대를 밟은 호날두는 이후 2010년 남아공(4경기 1골), 2014년 브라질(3경기 1골), 2018년 러시아(4경기 4골), 2022년 카타르(5경기 1골) 대회까지 빠짐없이 출전하며 5회 연속 출전 및 5개 대회 연속 득점(총 22경기 8골) 기록을 이어왔다.
1985년생으로 불혹을 훌쩍 넘긴 호날두에게 이번 북중미 대회는 사실상 생애 마지막 월드컵이 될 전망이다. 그가 이번 무대에서 6회 연속 출전에 이어 6개 대회 연속 골까지 터뜨릴 수 있을지 전 세계 축구 팬들의 이목이 쏠리고 있다.
역대 월드컵에서 5개 대회에 출전해 경기를 소화한 선수는 호날두와 리오넬 메시(아르헨티나)를 비롯해 안드레스 과르다도, 안토니오 카르바할, 라파엘 마르케스(이상 멕시코), 로타어 마테우스(독일)까지 단 6명에 불과하다.
마르티네스 감독은 호날두 외에도 주앙 펠릭스(알나스르), 페드루 네투(첼시), 곤살루 하무스, 비티냐, 주앙 네베스(이상 파리 생제르맹), 브루누 페르난드스(맨체스터 유나이티드) 등 유럽 무대를 호령하는 스타플레이어들을 대거 발탁해 우승 트로피를 겨냥하고 있다.
명단 발표 후 마르티네스 감독은 “이번에 선택받은 선수들은 엄중하고 정직한 과정을 거쳐 선발됐다. 월드컵 예선뿐만 아니라 네이션스리그 우승을 함께 했던 모든 선수가 대표팀의 일원이 됐다”라고 인선 배경을 밝혔다.
그러면서도 “월드컵은 단순히 축구를 잘하거나 재능이 있다고 우승하는 대회는 아니다”라며 신중한 태도를 보인 뒤, “우리의 현재 상황은 ‘우승 도전국’이 적절하다”고 객관적인 전력을 평가했다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
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