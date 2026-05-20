공공과학기술연구노조, 대전과학산업진흥원 본부장 사퇴 촉구
공공과학기술연구노동조합은 “대전과학산업진흥원 본부장은 조직 질서 문란에 대한 책임을 지고 즉각 사퇴하라”고 20일 밝혔다.
노조는 성명을 통해 “2024년 11월 외부 기관에 의해 조사된 설문조사 결과를 통해 본부장의 직장 내 괴롭힘, 직권 남용 등의 심각한 비위행위들이 신고됐다”며 “이는 단순한 일탈을 넘어 대전과학산업진흥원의 정체성과 내부 질서를 처참히 파괴했다”고 주장했다.
노조는 “본부장은 직장 내 폐쇄적인 관계망을 형성해 특정 구성원들에 대한 모욕, 비방, 허위 사실 유포를 자행하는 등 직장 내 괴롭힘의 주동자로 지목됐다”며 “본부장과 측근들의 표적이 된 구성원들이 조직적 허위사실 유포와 명예훼손으로 평판이 짓밟히고, 누구나 다음 피해자가 될 수 있다는 두려움을 호소했다”고 강조했다.
노조는 그러면서 본부장의 즉각 사퇴, 공정하고 민주적인 경영체계 확립 등을 촉구했다.
대전=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
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