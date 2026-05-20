인천 영종에 대한항공 MRO 클러스터 조성 본격화
인천시와 인천경제자유구역청은 최근 열린 산업입지심의회에서 대한항공의 영종항공 일반산업단지 입주를 위한 사업계획을 원안 가결했다고 20일 밝혔다.
이번 심의는 대한항공이 중구 운북동 영종항공 일반산단에 대규모 MRO 클러스터 조성을 위해 제출한 사업계획서를 토대로 필요 부지의 우선분양 적합 여부를 검토하고자 진행됐다.
시와 인천경제청은 가결 결정에 따라 영종항공 일반산단 개발사업시행자인 한국토지주택공사(LH)와 인천도시공사(iH)에게 필요 부지의 우선분양을 요청할 방침이다. 우선분양에 따른 토지매매계약은 8월로 예정돼 있다.
대한항공은 영종항공 일반산단 2개 부지(5만692㎡)에 1500억원을 투자해 첨단 엔진·부품 정비 공장과 인프라 등을 갖춘 연면적 10만1151㎡ 규모의 MRO 클러스터를 조성할 계획이다. 토지매매계약 이후 설계 등 절차를 거쳐 2029년 착공, 2031년 준공·운영이라는 로드맵까지 마련한 상태다.
대한항공 MRO 클러스터는 단순 정비 시설을 넘어선 기술 집약형 시설이라는 점에서 의미가 크다. MRO 중에서도 엔진·부품 정비는 고도의 기술력과 전문 인력을 요구하는 고부가가치 영역이기 때문이다.
현재 운영 중인 엔진 테스트셀과 운항훈련센터를 비롯해 하반기 준공 예정인 엔진정비공장 등과의 연계도 이뤄진다. 이를 통해 대한항공 MRO 클러스터가 본격적으로 가동되면 연간 88대 수준인 대한항공의 엔진 정비 생산량은 502대까지 5배 이상 늘어날 전망이다. 엔진 핵심부품 수리능력 강화, 부품 정비 역량 집중 등을 토대로 한 내실있는 MRO 포트폴리오 마련 또한 가능할 것으로 기대된다.
일자리 창출 효과 역시 클 것으로 보인다. MRO 분야에서만 2000명 이상의 전문 인력이 일대에 상주할 뿐만 아니라 지역인재 채용, 지역상권 활성화 등 연계 효과 역시 예상된다.
윤백진 인천경제청장 대행(차장)은 “대한항공 MRO 클러스터가 성공적으로 완성돼 항공산업의 국가 경쟁력을 견인할 수 있도록 준공 시점까지 모든 행정적 지원에 최선을 다하겠다”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사