인천 영종에 대한항공 MRO 클러스터 조성 본격화

대한항공 MRO 클러스터 조감도. 인천경제청 제공

단순 정비 시설을 넘어선 기술 집약형 시설이라는 점에서 의미가 크다. MRO 중에서도 엔진·부품 정비는 고도의 기술력과 전문 인력을 요구하는 고부가가치 영역이기 때문이다.

현재 운영 중인 엔진 테스트셀과 운항훈련센터를 비롯해 하반기 준공 예정인 엔진정비공장 등과의 연계도 이뤄진다. 이를 통해