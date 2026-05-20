전북 출생아 수 2년 연속 증가…7000명대 회복

2023년 6622명서 지난해 7041명으로 늘어

주거·돌봄·난임 지원 등 저출생 대책 효과 분석

국민일보DB

전북지역 출생아 수가 2년 연속 증가한 것으로 나타났다. 2012년 이후 감소세를 이어오던 출생아 수가 7000명선을 회복했다. 저출생 위기 속에서 전북형 인구 정책이 효과를 내고 있다는 분석이 나온다.



20일 전북특별자치도와 국가통계포털(KOSIS)에 따르면 전북지역 출생아 수는 2023년 6622명에서 2024년 6780명으로 늘었다. 지난해에는 7041명을 기록해 전년보다 261명(3.85%) 증가했다. 2023년과 비교하면 2년 새 419명 늘어난 수치다.



올해 1~2월 도내 출생아 수도 1388명으로 증가 흐름을 이어갔다.



전북도는 출생아 수 반등 배경으로 주거와 돌봄, 임신·출산 지원을 묶은 저출생 대응 정책을 꼽았다. 도는 2024년 ‘전북청년 희망 High, 아이 Hi 프로젝트’를 발표하고 취업·결혼, 출생, 양육, 가족친화문화 확산 등 4대 분야 지원을 추진해 왔다.



대표 사업은 ‘전북형 반할 주택’이다. 청년·신혼부부에게 임대보증금을 최대 5000만원까지 최장 10년간 무이자로 지원하고, 월 임대료는 주변 시세의 절반 수준으로 낮추는 방식이다. 입주 후 자녀를 한 명만 출산해도 월 임대료가 전액 감면된다. 또한 최대 10년 동안 안정적으로 거주한 뒤 시세보다 저렴한 가격으로 내 집 마련 기회까지 제공한다.







보육·돌봄 지원도 확대되고 있다. 전북도는 어린이집 필요경비 전액 지원과 24시간 돌봄체계 구축, 난임 진단비와 시술비 추가 지원, 산후 건강관리 지원 등을 통해 임신부터 양육까지 이어지는 부담을 낮추겠다는 방침이다.



다만 출생아 수 증가세를 이어가기 위해서는 청년층의 지역 정착 기반을 강화해야 하는 과제도 남아 있다. 도내 혼인 건수는 2024년 6388건에서 지난해 6348건으로 소폭 줄었다.



임철언 전북도 기획조정실장은 “출생아 수 2년 연속 증가는 도민과 행정이 함께 만든 의미 있는 변화”라며 “주거와 일자리, 돌봄, 교육을 아우르는 저출생 대응 정책을 흔들림 없이 추진해 아이 낳고 키우기 좋은 전북을 만들겠다”고 말했다.



전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 전북지역 출생아 수가 2년 연속 증가한 것으로 나타났다. 2012년 이후 감소세를 이어오던 출생아 수가 7000명선을 회복했다. 저출생 위기 속에서 전북형 인구 정책이 효과를 내고 있다는 분석이 나온다.20일 전북특별자치도와 국가통계포털(KOSIS)에 따르면 전북지역 출생아 수는 2023년 6622명에서 2024년 6780명으로 늘었다. 지난해에는 7041명을 기록해 전년보다 261명(3.85%) 증가했다. 2023년과 비교하면 2년 새 419명 늘어난 수치다.올해 1~2월 도내 출생아 수도 1388명으로 증가 흐름을 이어갔다.전북도는 출생아 수 반등 배경으로 주거와 돌봄, 임신·출산 지원을 묶은 저출생 대응 정책을 꼽았다. 도는 2024년 ‘전북청년 희망 High, 아이 Hi 프로젝트’를 발표하고 취업·결혼, 출생, 양육, 가족친화문화 확산 등 4대 분야 지원을 추진해 왔다.대표 사업은 ‘전북형 반할 주택’이다. 청년·신혼부부에게 임대보증금을 최대 5000만원까지 최장 10년간 무이자로 지원하고, 월 임대료는 주변 시세의 절반 수준으로 낮추는 방식이다. 입주 후 자녀를 한 명만 출산해도 월 임대료가 전액 감면된다. 또한 최대 10년 동안 안정적으로 거주한 뒤 시세보다 저렴한 가격으로 내 집 마련 기회까지 제공한다.반할 주택은 장수·남원·임실에 320세대 규모로 추진 중이며, 올해 하반기 민간사업자 공모를 거쳐 2027년 착공, 2030년 준공을 목표로 하고 있다. 진안·순창에도 2단계 사업으로 200세대가 추가 공급될 예정이다.보육·돌봄 지원도 확대되고 있다. 전북도는 어린이집 필요경비 전액 지원과 24시간 돌봄체계 구축, 난임 진단비와 시술비 추가 지원, 산후 건강관리 지원 등을 통해 임신부터 양육까지 이어지는 부담을 낮추겠다는 방침이다.다만 출생아 수 증가세를 이어가기 위해서는 청년층의 지역 정착 기반을 강화해야 하는 과제도 남아 있다. 도내 혼인 건수는 2024년 6388건에서 지난해 6348건으로 소폭 줄었다.임철언 전북도 기획조정실장은 “출생아 수 2년 연속 증가는 도민과 행정이 함께 만든 의미 있는 변화”라며 “주거와 일자리, 돌봄, 교육을 아우르는 저출생 대응 정책을 흔들림 없이 추진해 아이 낳고 키우기 좋은 전북을 만들겠다”고 말했다.전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지