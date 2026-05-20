민주연 “코스닥 전략적 육성 필요…국민성장펀드 수익률 핵심”
오는 22일 출시될 국민성장펀드의 수익률을 가를 관건으로 코스닥 상장기업의 경쟁력을 꼽는 보고서가 여권에서 나왔다. 코스피 대비 코스닥 시장의 상승 폭이 작은 상황에서 전략적 육성이 이뤄져야 한다는 취지다.
더불어민주당의 싱크탱크인 민주연구원은 20일 ‘국민참여성장펀드 성공전략: 국민 참여를 통한 생산적 금융 확산’이라는 제목의 정책브리핑을 발행했다.
해당 보고서는 코스피 대비 코스닥 시장의 상승 폭이 작다고 지적했다. 이재명정부 출범 이후 코스피가 약 2.7배 상승해 7000포인트대를 기록하고 있는 반면, 코스닥은 1000~1300 수준에서 횡보하고 있다는 것이다. 보고서는 “코스피가 약 4722포인트 상승할 동안 코스닥은 약 380포인트 상승했다”며 “이재명정부와 민주당은 꾸준한 정책과 입법 지원을 통해 코스닥이 ‘삼천스닥’(코스닥 지수 3000)이 될 수 있도록 노력해야 한다”고 주장했다.
코스닥 시장 육성에 힘 쏟아야 할 이유로는 미래 성장 동력을 들었다. 코스피가 국가 경제를 대표하는 기업의 주식을 거래하는 시장이라면, 코스닥은 잠재력 있는 기업의 자금 조달 및 육성에 시장 개설 목적이 있다는 것이다. 보고서는 “우리 경제의 미래 성장 엔진을 기르기 위해 성장 기업의 자금 조달이 이뤄지는 코스닥 시장의 전략적 육성이 필요하다”고 짚었다.
국민성장펀드의 성공적 운영도 언급했다. 보고서를 작성한 임규빈 민주연구원 연구위원은 “국민참여성장펀드는 미래 성장 기업 투자에 초점을 맞췄고, 국민의 자금을 모아 모펀드를 만들고 이를 다수의 자펀드에 투자하는 구조”라며 “자펀드 결성금액의 30% 이상은 비상장기업(최소 10% 이상) 및 코스닥 기술특례상장사(최소 10% 이상)에 대한 신규자금 공급 방식으로 투자한다”고 짚었다.
그러면서 “코스닥 상장기업의 경쟁력이 국민성장펀드 수익률 제고의 핵심이 될 전망”이라고 강조했다. 구체적으로는 한국거래소의 지주회사 체제 전환, 별도 법인으로서의 코스닥 분리·독립, 코스닥 승강제 도입 등을 밸류업 방안으로 거론했다.
임 연구위원은 첨단전략산업의 정책적 육성, 철저한 주가조작 관리·감독, 금융당국의 상시적 거시경제 관리 또한 국민성장펀드 성공에 필요한 요소로 나열했다. 그는 “국민참여성장펀드의 성공적 운영은 우리의 미래 성장 엔진 육성에 매우 중요하다”고 강조했다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
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