민주연 “코스닥 전략적 육성 필요…국민성장펀드 수익률 핵심”

지난 3월 3일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 현황판에 표시된 코스닥 지수. 연합뉴스

“이재명정부와 민주당은 꾸준한 정책과 입법 지원을 통해 코스닥이 ‘삼천스닥’(코스닥 지수 3000)이 될 수 있도록 노력해야 한다”고 주장했다.