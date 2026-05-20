‘2연승 도전’ 방신실 vs ‘타이틀 방어’ 박현경, E1 채리티 오픈서 격돌
방신실이 2주 연속 우승에 도전한다.
오는 22일부터 사흘간 경기도 여주 페럼클럽(파72)에서 열리는 KLPGA투어 2026 E1 채리티 오픈(총상금 10억원)이 출격 무대다.
방신실은 지난 17일 막을 내린 두산 매치플레이에서 시즌 첫 승을 신고했다. 이로써 올해 치러진 KLPGA투어 8개 대회 우승자는 각각 달랐다.
만약 방신실이 이번 대회에서 우승하면 통산 개인 첫 2연승과 시즌 첫 번째 2승이라는 두 마리 토끼를 잡게 된다.
2023년에 KLPGA투어에 데뷔한 방신실은 통산 6승이 있지만 2연승은 한 차례도 없다.
방신실은 2023년 이 대회에서 KLPGA투어 데뷔 첫 승을 거뒀다. 당시 18세 8개월 3일의 나이로 우승, 이 대회 역대 최연소 우승자 기록도 수립했다. 게다가 1라운드부터 마지막까지 한 차례도 선두를 내주지 않은 와이어투와이어 우승이었다.
이번 대회에는 덕신EPC 챔피언십 우승자 이예원 제외한 올 시즌 위너스 써클 멤버들이 총출동한다. 이예원은 같은 기간 일본에서 열리는 JLPGA 브리지스톤 레이디스 오픈에 출전한다.
임진영(리쥬란 챔피언십), 고지원(더시에나 오픈), 김민솔(iM금융오픈), 김민선(넥센·세인트나인 마스터즈), 유현조(DB 위민스 챔피언십) 등이 시즌 첫 2승 도전에 나선다.
대회 2연패에 나선 ‘디펜딩 챔피언’ 박현경도 강력한 우승 후보다. 그는 올 시즌 7차례 대회에 출전해 우승은 없지만 덕신EPC 챔피언십과 NH투자증권 레이디스 챔피언십에서 2차례 준우승이 있다.
지난주 두산 매치플레이 조별리그에서 2승 1무로 선전했으나 연장 승부 끝에 탈락한 박현경이 타이틀 방어로 통산 9승째를 거둘 수 있을 지도 이번 대회 관전 포인트다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
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