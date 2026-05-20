‘2연승 도전’ 방신실 vs ‘타이틀 방어’ 박현경, E1 채리티 오픈서 격돌

올 두산 매치플레이에서 우승한 방신실. KLPGA

작년 E1채리티 오픈에서 우승한 박현경. KLPGA

대회 2연패에 나선 ‘디펜딩 챔피언’ 박현경도 강력한 우승 후보다. 그는 올 시즌 7차례 대회에 출전해 우승은 없지만

2차례 준우승이 있다.