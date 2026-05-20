‘탁쳤더니 억하고 말라’…李, 무신사 광고에 “사람 탈 쓰고 이럴 수가”

이재명 대통령이 지난 18일 광주 5·18 민주광장에서 열린 제46주년 5·18 민주화운동 기념식에서 기념사를 하고 있다. 청와대통신사진기자단

이재명 대통령 엑스(X) 캡처

이 광고는 2019년 이뤄진 것으로, 무신사는 당시 사과문을 발표하고 유족을 만나 사과했다. 전 직원 대상 역사 교육, 책임자 징계 등도 진행했다.