스벅 ‘탱크데이’ 논란 뒤 5·18재단 홈피 디도스 공격…경찰 내사
로그 기록 분석 등 ‘디도스’ 여부 확인
스타벅스 ‘5·18 탱크데이’ 프로모션 논란 뒤 5·18기념재단 홈페이지를 대상으로 한 디도스(DDoS) 공격 정황에 대해 경찰이 내사에 착수했다.
광주경찰청 사이버범죄수사대는 20일 5·18기념재단 홈페이지 디도스 공격 정황에 대한 입건 전 조사(내사)에 착수했다고 밝혔다. 경찰 관계자는 “디도스 공격 여부를 면밀히 규명하는 등 적극 대응할 방침”이라고 말했다.
경찰은 재단으로부터 로그 기록과 자체 분석 자료 등을 제출받아 실제 디도스 공격이 이뤄졌는지 여부 등을 먼저 확인할 방침이다.
앞서 전날 오전 5·18기념재단 홈페이지는 다수의 출처 불명 IP가 반복 접속을 시도하는 등 서버 마비를 유도한 것으로 의심되는 디도스 공격 정황이 포착됐다.
재단 측은 스타벅스 ‘탱크데이’ 논란을 비판하는 보도자료가 게시된 페이지에 공격이 집중된 것으로 파악하고, 반복 접속한 IP를 차단하는 방식으로 대응했다.
스타벅스는 제46주년 5·18민주화운동 기념일인 지난 18일 ‘탱크 시리즈’ 텀블러 판매 이벤트를 진행하며 공식 앱과 홈페이지를 통해 ‘탱크데이’라는 이름을 붙여 여론의 뭇매를 맞았다. 이벤트 홍보 페이지에는 ‘5/18’ 날짜 표기와 함께 ‘책상에 탁!’이라는 표현도 포함돼 5·18민주화운동과 1987년 박종철 열사 고문치사 사건을 희화화했다는 지적이 잇달았다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
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