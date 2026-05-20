부산디자인진흥원·빌라쥬 드 아난티 맞손… 관광·서비스 인재 키운다
디자인·관광·서비스 산업 협력 확대
현장형 인재양성·지역 네트워크 구축
문화예술 콘텐츠 연계 관광 경쟁력 강화
부산디자인진흥원과 아난티가 디자인·관광·서비스 산업 분야의 현장형 인재 양성과 지역 협력 네트워크 구축을 위해 손을 맞잡았다.
부산디자인진흥원과 빌라쥬 드 아난티는 지난 19일 지역사회 인력 양성과 상호 협력체계 구축을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 20일 밝혔다.
이번 협약은 디자인·관광·서비스 산업 분야의 현장 중심 인재 양성과 지역 기반 협력 네트워크 강화를 통해 지역 산업 경쟁력을 높이고 지속 가능한 상생 기반을 마련하기 위해 추진됐다.
최근 부산은 외국인 관광객 300만명 시대를 맞아 글로벌 관광도시로의 도약을 본격화하고 있다. 미쉐린 가이드 부산 확대와 국제행사·MICE 수요 증가, 고부가 미식·문화예술·라이프스타일 관광 콘텐츠에 대한 관심이 높아지면서 디자인과 서비스, 브랜드 경험을 결합한 관광 경쟁력 강화 필요성도 커지고 있다.
빌라쥬 드 아난티는 숙박과 식음, 리테일을 넘어 문화예술 콘텐츠를 결합한 라이프스타일 플랫폼으로 영역을 확대하고 있다. 특히 오는 23일부터 9월 27일까지 개최 예정인 앨리스 달튼 브라운 회고전 ‘더 라이트 위드인(The Light Within)’을 통해 공간 경험과 문화예술 콘텐츠를 결합한 브랜드 전략을 선보일 계획이다.
협약에 따라 양 기관은 디자인 자원 연계와 지역사회 인력 양성 교육·자문 협력, 지역 현안 해결을 위한 정보 교류, 주요 행사 및 프로그램 상호 지원 등에 나선다.
부산디자인진흥원은 지역 기반 디자인·관광·서비스 산업 인재 육성과 네트워크 확대를 추진하고, 빌라쥬 드 아난티는 현장 중심 산업 경험과 호스피탈리티 운영 역량을 바탕으로 지역사회와의 브랜드 상생 협력을 강화할 계획이다.
강필현 부산디자인진흥원장은 “아난티는 차별화된 서비스와 운영 역량을 통해 지역 관광·서비스 산업 경쟁력을 높여온 부산 대표 호스피탈리티 기업”이라며 “이번 협약이 지역사회 인재 양성과 산업 발전을 함께 이끄는 의미 있는 민관 협력 모델이 되길 기대한다”고 말했다.
이홍모 빌라쥬 드 아난티 총괄본부장은 “관광 경쟁력은 좋은 시설을 넘어 공간을 운영하는 사람과 서비스, 지역과 연결되는 콘텐츠가 함께 완성해야 한다”며 “부산디자인진흥원과 협력을 통해 지역 청년들이 현장에서 브랜드를 배우고 성장할 기회를 만들겠다”고 밝혔다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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