투망 작업 중 외국인 선원 2명 추락…1명 숨져

부산 민락항 동쪽 31㎞ 해상서 사고

투망 작업 중 그물 줄에 발 걸려

해경 심폐소생술에도 끝내 숨져

부산해양경찰서 구조대원이 조업 중 바다에 빠진 외국인 선원에게 심폐소생술을 실시하고 있다. 부산해양경찰서 제공

부산해양경찰서가 야간 조업 중 발생한 외국인 선원 추락 사망 사고를 조사하고 있다.



20일 부산해양경찰서에 따르면 지난 19일 오후 9시쯤 부산 수영구 민락항 동쪽 약 31㎞ 해상 한일어업협정선 인근에서 조업 중이던 4.85t급 연안자망 어선 A호에서 인도네시아 국적 선원 2명이 바다에 빠졌다.



사고는 투망 작업 중 발생했다. 선원 B씨(42)가 그물 줄에 걸리자 이를 붙잡으려던 또 다른 선원 C씨(25)가 함께 바다로 추락한 것으로 전해졌다. 당시 두 선원 모두 구명조끼를 착용하고 있었던 것으로 확인됐다.



신고를 받은 해경은 인근 경비함정을 급파했다. B씨는 A호 선장과 C씨에 의해 먼저 구조됐지만 발견 당시 의식과 호흡이 없는 상태였다. C씨도 인근 어선의 도움을 받아 구조됐다.



해경은 경비함정으로 두 선원을 옮긴 뒤 양산부산대병원 원격응급의료시스템 지도를 받으며 자동심장압박기를 이용해 B씨에게 심폐소생술을 실시했다. 이후 민락항 남동쪽 약 13㎞ 해상에서 연안구조정으로 환자를 옮겨 지속적으로 응급조치를 하며 입항했다.







해경은 투망 작업 중 그물 줄에 발이 걸리면서 사고가 난 것으로 보고 정확한 경위를 조사하고 있다.



부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 사회2부 윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr 921 응원 하기 정확하게 보고 귀담아듣겠으며, 겸손한 마음으로 정직하게 쓰겠습니다. I realize that. I'll do my best. 부산해양경찰서가 야간 조업 중 발생한 외국인 선원 추락 사망 사고를 조사하고 있다.20일 부산해양경찰서에 따르면 지난 19일 오후 9시쯤 부산 수영구 민락항 동쪽 약 31㎞ 해상 한일어업협정선 인근에서 조업 중이던 4.85t급 연안자망 어선 A호에서 인도네시아 국적 선원 2명이 바다에 빠졌다.사고는 투망 작업 중 발생했다. 선원 B씨(42)가 그물 줄에 걸리자 이를 붙잡으려던 또 다른 선원 C씨(25)가 함께 바다로 추락한 것으로 전해졌다. 당시 두 선원 모두 구명조끼를 착용하고 있었던 것으로 확인됐다.신고를 받은 해경은 인근 경비함정을 급파했다. B씨는 A호 선장과 C씨에 의해 먼저 구조됐지만 발견 당시 의식과 호흡이 없는 상태였다. C씨도 인근 어선의 도움을 받아 구조됐다.해경은 경비함정으로 두 선원을 옮긴 뒤 양산부산대병원 원격응급의료시스템 지도를 받으며 자동심장압박기를 이용해 B씨에게 심폐소생술을 실시했다. 이후 민락항 남동쪽 약 13㎞ 해상에서 연안구조정으로 환자를 옮겨 지속적으로 응급조치를 하며 입항했다.B씨는 대기 중이던 119구급대에 의해 병원으로 이송됐지만 끝내 숨졌다. C씨는 발목 부상을 입고 치료를 받고 있다.해경은 투망 작업 중 그물 줄에 발이 걸리면서 사고가 난 것으로 보고 정확한 경위를 조사하고 있다.부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지