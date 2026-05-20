충남도, 서산 성연일반산단 조성계획 승인·고시
충남 서산 성연일반산업단지 조성 사업이 본격적으로 추진될 전망이다.
충남도는 20일 서산시 성연면 일람리 일원에 조성하는 ‘서산 성연일반산업단지’ 조성계획을 최종 승인·고시했다고 밝혔다.
성연일반산업단지 조성은 기존 산업단지와 연계해 서북부권 산업 경쟁력을 높이고 제조·물류기업 수요에 대응하기 위해 추진된다. 지역 산업 생태계 강화와 일자리 창출의 거점 역할을 할 것으로 도는 보고 있다.
특히 개발을 마친 석산부지를 산업단지로 전환해 산업용지로 공급함으로써 토지 이용 효율을 높이고 신규 입지 부족 문제를 해소할 계획이다. 또 상대적으로 저렴한 공장용지 제공을 통해 기업 유치 여건도 개선할 방침이다.
서산 성연일반산업단지는 2028년까지 사업비 1026억원을 투입해 총면적 57만3046㎡ 규모로 조성된다. 산업시설용지는 33만4047㎡로 전체의 58.3%를 차지한다.
주요 유치 업종은 비금속 광물제품 제조업, 1차 금속 제조업, 의료·정밀·광학 기기 및 시계 제조업, 기타 기계 및 장비 제조업, 창고 및 운송 관련 서비스업 등이다.
도는 입주 의향 조사 결과 관련 기업의 희망 부지 면적이 81만㎡를 넘어서 향후 산업단지 내 기업 유치 가능성이 높을 것으로 내다봤다. 또 산업단지 조성 이후 생산 유발 2006억원, 고용 유발 1374명, 부가가치 836억원 등의 효과가 있을 것으로 추산했다.
도 관계자는 “서산 성연일반산업단지는 서북부권 산업 생태계를 더욱 견고하게 만드는 핵심 거점”이라며 “차질 없는 산업단지 조성과 우수기업 유치 지원에 행정적 지원을 아끼지 않을 것”이라고 말했다.
홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
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