충북 화장품산업 근로자에 복지포인트 50만원
고용부 버팀이음 프로젝트
3개월 재직 휴가비 50만원
중동 전쟁 장기화로 어려움을 겪고 있는 충북의 화장품산업와 뿌리산업 근로자에게 최대 50만원의 복지포인트가 지급된다.
충북도는 고용노동부가 주관한 버팀이음 프로젝트 공모사업에 최종 선정돼 국비 20억원을 확보했다고 20일 밝혔다.
버팀이음 프로젝트는 중동 상황 장기화로 어려움을 겪고 있는 도내 피해 업종 기업 근로자의 고용안정과 장기 재직을 지원하기 위한 사업이다. 대구·대전·충북·경남·부산·제주·경기·전북 등 8곳이 선정됐다.
충북은 석유화학 및 원유에 대한 관련성이 높은 화장품산업, 뿌리산업(플라스틱·압출) 기업의 근로자가 해당된다.
도는 오는 6월에 이들 기업 근로자의 이직 방지를 위한 복지 포인트와 장기 재직 유도를 위한 휴가비를 지원할 계획이다.
근로자에게는 1인당 최대 50만원 이내의 복지 포인트를 지원하고 3개월 이상 근속한 근로자에게는 1인당 50만원 이내의 휴가비를 지원한다.
도 관계자는 “근로자의 고용 안정과 지역경제 회복에 실질적인 도움이 될 수 있도록 사업 추진에 최선을 다 하겠다”고 말했다.
도는 이와 함께 중동 전쟁으로 인한 자금난에 처한 도내 중소기업에 경영안정자금을 지원하고 있다. 현재까지 경영 위기에 처한 중소기업 104곳에 468억원을 지원했다. 대금 결제 지연, 계약 취소, 운송 제재 등으로 직접적인 타격을 입은 수출입 기업은 물론 지속적인 유가 상승으로 경영 부담이 가중된 도내 수출 기업과 일반화물운송업 등이다.
기업당 최대 5억원 한도, 2년 일시상환 조건으로 자금을 지원하며 금융 취약기업의 대환 자금이나 기존 수혜기업의 만기 연장(1년)도 허용된다.
청주=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사