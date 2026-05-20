정청래 “선거 후보자, 스타벅스 출입 말아야” 자제령

정청래 민주당 대표, 5·18 폄훼 마케팅에 '천인공노할 일'

정 대표, ‘스타벅스 출입 자제’ 선거운동 관계자에 촉구

독일 홀로코스트 법 언급하며 민주화 운동 폄훼 처벌 강화 제안

그러면서 “독일 같은 경우는 실제로 홀로코스트를 미화하거나 옹호하면 엄중한 처벌을 받는다”며 “

우리도 독일처럼 5·18이나 다른 이런 민주화 운동에 대해서 조롱하거나 폄훼하는 것에 대해서는 더 강력한 처벌을 할 수 있는 법을 더 만들겠다”고 말했다.