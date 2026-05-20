정청래 “선거 후보자, 스타벅스 출입 말아야” 자제령
정청래 민주당 대표, 5·18 폄훼 마케팅에 '천인공노할 일'
정 대표, ‘스타벅스 출입 자제’ 선거운동 관계자에 촉구
독일 홀로코스트 법 언급하며 민주화 운동 폄훼 처벌 강화 제안
정청래 더불어민주당 대표가 20일 선거운동 관계자와 후보자들을 향해 “스타벅스 출입을 자제해달라”고 말했다.
정 대표는 이날 경기 여주에서 열린 현장 선거대책위원회에서 최근 논란이 불거진 스타벅스의 5·18 ‘탱크데이’ 마케팅을 언급하며 “천인공노할 일”이라며 “우리는 5·18 때만 되면 국민은 정신적인 스트레스와 트라우마를 갖고 있다. 탱크로 시민들을 무자비하게 학살하고 진압하던 그 장면들, 어떻게 커피 마케팅용으로 사용할 수 있나”고 언급했다.
그러면서 “독일 같은 경우는 실제로 홀로코스트를 미화하거나 옹호하면 엄중한 처벌을 받는다”며 “우리도 독일처럼 5·18이나 다른 이런 민주화 운동에 대해서 조롱하거나 폄훼하는 것에 대해서는 더 강력한 처벌을 할 수 있는 법을 더 만들겠다”고 말했다.
또 “스타벅스 문제는 보통 큰 문제가 아니다. 그래서 민주당 선거운동을 하시는 분들이나 후보자들은 스타벅스에 출입하는 것 자체가 국민에게 매우 안 좋은 인상을 줄 수 있다”며 “스타벅스 출입은 자제해 주시는 것이 국민 정서에 맞지 않을까”라고 강조했다.
앞서 스타벅스 측은 5·18 광주민주화운동 46주년인 지난 18일 군사정권 시절 비극을 연상하게 하는 ‘탱크데이’ 이벤트를 진행했다가 폄훼 논란이 불거졌다. 로이터통신은 ‘탱크데이’ 이벤트를 “1980년 민주화 시위대에 대한 잔혹한 군사 진압의 아픈 기억을 떠올리게 하는 마케팅 캠페인”이라고 묘사했다고 지적하는 등 외신들의 보도도 잇따른 바 있다.
한웅희 기자 han@kmib.co.kr
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