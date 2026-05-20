폭염에 커지는 녹조 위험… 부산, 조류독소 대응 수위 높인다
지난해 물금·매리 조류경보 194일 지속
삼락·화명 수상레포츠 구간 기준 강화
조류 독소 20㎍ 넘으면 친수활동 제한
기후변화로 폭염과 수온 상승이 이어지면서 낙동강 녹조 장기화 우려가 커지자 부산시가 조류 독소 대응 수위를 높인다.
부산시는 여름철 녹조 피해를 최소화하기 위해 ‘2026년 조류경보제 운영계획’을 시행한다고 20일 밝혔다. 이번 계획은 폭염일수 증가와 수온 상승으로 낙동강 하류 유해 남조류의 대량 증식 가능성이 커짐에 따라 상수원과 친수 구간을 중심으로 선제 대응 체계를 강화하는 데 초점을 맞췄다.
실제 물금·매리 지점에서는 2022년 196일, 2023년 146일, 지난해 194일 동안 조류경보가 발령되는 등 녹조 장기화 현상이 이어지고 있다. 지난해에는 5월 말 첫 ‘관심’ 단계 발령 이후 여름철 폭염과 강수량 감소 영향으로 ‘경계’ 단계까지 발령됐다.
시는 올해부터 시민 접근성이 좋은 삼락·화명 수상레포츠타운에 ‘강화된 조류경보’를 적용한다. 기존 남조류 세포 수 기준에 더해 조류 독소 농도까지 함께 반영하는 방식이다. 조류 독소가 20㎍/ℓ 이상 검출되면 ‘경계’ 단계가 발령되며 낚시·수영·수상스포츠 등 친수 활동 금지 권고가 이뤄진다.
상수원 구간인 물금·매리에는 낙동강유역환경청과 부산시, 상수도사업본부 등 8개 기관이 공동 대응 체계를 가동한다. 조류경보 단계에 따라 원수와 정수의 조류 독소 및 냄새 물질 측정 횟수를 늘리고, 분말활성탄 투입과 오존 처리 강화, 고급 산화공정 운영 등 정수처리 대응도 확대한다.
한국수자원공사는 취수구 주변에 조류제거선을 운영하고 상황에 따라 황토 살포와 연계 방류 등을 실시할 계획이다. 친수 구간에서는 현수막과 안내 방송, 순찰 등을 통해 낚시·수영·수상스포츠 자제 및 금지 사항을 시민들에게 안내한다.
또 기후에너지환경부가 올해 처음 추진하는 ‘녹조계절관리제’와 연계해 생활·농축산 분야 인 배출원을 사전 관리하고 녹조 발생 시 관계기관 합동 대응 체계도 운영한다.
시는 이달 중 관계기관 회의를 열어 기관별 대응 체계를 점검하고 7월부터 10월까지 조류제거선 운영을 집중 관리할 계획이다. 또 오는 2028년까지 물금취수장에 수심별 선택 취수가 가능한 취수탑을 설치해 유해 남조류 유입을 최소화하기로 했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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