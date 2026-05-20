경기북부경찰·포스코, 역대 최대 규모 ‘치안 팝업 부스’ 운영
23~25일 파주 롯데 프리미엄 아울렛서
실종예방 체험형 캠페인 ‘스틸버디’ 추진
경기북부경찰청과 포스코가 세계 실종아동의 날을 맞아 전국 경찰 단위 최대 규모의 실종·유괴 예방 체험형 캠페인을 연다.
경기북부경찰청은 오는 25일 ‘세계 실종아동의 날’을 맞아 포스코와 협업해 실종아동·유괴 예방 캠페인 ‘스틸버디(Steel Buddy)’를 추진한다고 밝혔다.
이번 행사는 오는 23일부터 25일까지 파주 롯데 프리미엄 아울렛에서 대규모 팝업 부스 형태로 운영된다. 방문객 누구나 무료로 참여할 수 있으며, 전국 경찰 단위 행사 가운데 역대 최대 규모로 마련됐다.
‘스틸버디’는 철강기업의 상징인 ‘스틸(Steel)’과 친구를 뜻하는 ‘버디(Buddy)’를 결합한 이름으로, 경찰과 포스코가 아이들의 안전한 동반자가 되겠다는 의미를 담고 있다.
행사에서는 아이들이 위기 상황에서 스스로 대처하는 방법을 체험하며 배울 수 있도록 다양한 프로그램이 진행된다.
주요 프로그램은 위기 탈출 체험 부스, 실종예방 대형 보드게임, 포스코 철강 소재를 활용한 미아방지 목걸이 제작 체험, 안전 동화책 상영 등으로 구성됐다.
특히 현장에서는 경찰관이 직접 실종예방 사전등록 서비스도 제공해 보호자와 시민들의 관심과 참여를 높일 계획이다.
경기북부경찰청은 최근 유행하는 체험형 팝업스토어 형식을 치안 홍보에 접목해 시민들이 보다 쉽고 친근하게 안전교육에 참여할 수 있도록 기획했다고 설명했다.
경기북부경찰청 관계자는 “전국 경찰 관서 가운데 단일 행사로는 최대 규모로 준비한 만큼 많은 시민들이 방문해 아이 안전의 중요성을 함께 공감하는 계기가 되길 바란다”고 말했다.
포스코 관계자도 “포스코의 우수한 철강 소재가 아이들을 지키는 미아방지 목걸이로 재탄생하게 돼 뜻깊다”며 “앞으로도 기업의 사회적 책임을 다하며 아이들이 안전한 환경에서 성장할 수 있도록 적극 동참하겠다”고 밝혔다.
의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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