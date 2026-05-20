외신도 놀란 스벅 ‘탱크데이’…“잔혹한 역사 떠올리게 해”
스타벅스코리아가 5·18민주화운동 기념일에 ‘탱크데이’라는 이름의 이벤트를 벌여 현대사 폄훼 논란에 휩싸인 가운데, 주요 외신들도 이번 사태와 대표 해임 소식을 비중 있게 보도했다.
19일 로이터통신은 “스타벅스코리아가 탱크데이 프로모션 논란 후 대표를 해임했다”는 제목으로 이번 사건을 다뤘다.
로이터는 이번 행사를 “1980년 민주화 시위대에 대한 잔혹한 군사 진압의 아픈 기억을 떠올리게 하는 마케팅 캠페인”으로 규정했다.
이어 광주민주화운동 당시 신군부의 유혈 진압으로 수백명의 시민이 희생된 역사적 배경을 설명하며, 기념일 당일에 이러한 캠페인이 진행된 점을 지적했다. 그러면서 논란 확산 후 한국 내 소비자들 사이에서 선불카드 환불과 구독 취소 등 스타벅스 불매운동이 일고 있는 상황도 함께 전했다.
영국 공영방송 BBC 역시 “스타벅스코리아 대표가 역사적 유혈 사건을 연상케 한 캠페인을 이유로 해임됐다”고 보도했다.
BBC는 “많은 소비자들이 ‘탱크’라는 소재가 1980년 5월 군사정부가 민주화 시위대를 진압하기 위해 배치한 차량들을 연상시킨다고 생각했다”며 한국 내 분노 여론을 짚었다.
또한 “이런 짓을 저지르고도 사람들이 그냥 넘어갈 거라고 생각했다니 믿을 수가 없다. 정말 어처구니없고 화가 난다”는 한국 네티즌의 소셜미디어 반응을 인용하며, 스타벅스코리아와 모기업인 신세계그룹을 향한 불매운동의 움직임도 상세히 전했다.
영국 일간 가디언도 “스타벅스코리아 대표가 민주화 시위대 학살을 연상케 하는 광고로 해임됐다”며 광주전남추모연대가 이번 사태를 5·18에 대한 ‘악의적인 조롱’으로 규탄했다는 소식을 보도했다.
앞서 스타벅스코리아는 5·18민주화운동 46주년인 18일, 텀블러 판촉 이벤트를 하면서 ‘탱크 데이’, ‘책상에 탁!’ 등의 문구를 사용해 도마 위에 올랐다. 해당 문구들이 5·18 유혈 진압 장비와 1987년 박종철 열사 고문치사 사건 당시 치안본부의 은폐 발언을 노골적으로 비하했다는 국민적 분노가 쏟아졌다.
파문이 일파만파 커지자 정용진 신세계그룹 회장은 즉각 손정현 스타벅스코리아 대표와 담당 임원을 전격 해임하고, 관련자들에 대한 징계 절차에 착수했다.
정 회장은 대국민 사과문을 발표하고 “5·18민주화운동 영령과 유가족, 그리고 국민 여러분께 깊은 상처를 드렸다”며 “그룹을 대표해 머리 숙여 사죄드린다”고 사과했다.
그는 이번 마케팅에 대해 “있어서도 안되고 용납될 수도 없는 부적절한 마케팅”이라며 “이번 사안은 이 나라 민주주의를 위해 헌신해 오신 모든 분의 고통과 희생을 가볍게 여긴, 변명의 여지가 없는 잘못”이라고 자성했다.
이어 정 회장은 “저는 이 일에 대한 모든 책임이 저에게 있음을 통감한다. 어떤 해명도 쉽게 받아들여지지 않을 것임을 잘 알고 있다”면서 “다시한번 이번 일로 마음에 깊은 상처를 입은 5·18 영령과 유가족, 광주 시민, 박종철 열사 유가족, 그리고 이 나라 민주주의를 위해 희생하신 모든 분들과 국민 여러분께 다시 한번 진심으로 사죄드린다”고 재차 사과했다.
이와 함께 정 회장은 그룹 전 임직원을 대상으로 한 역사·윤리 교육 실시를 약속했다. 또한 사태 발생 경위에 대한 철저한 조사와 결과의 투명한 공개, 전 계열사 마케팅 콘텐츠의 심의 및 검수 절차 강화 등 재발 방지 대책을 내놓았다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
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