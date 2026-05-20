발레리노 서민준, 유스 아메리카 그랑프리 대상

한국 무용수로 6번째, 3년 연속 한국 발레리노 차지

시니어 여성 솔로 부문에선 정아라가 1위 올라

발레리노 서민준이 유스 아메리카 그랑프리(YAGP) 콩쿠르에서 열연하는 모습. YAGP 인스타그램 캡처

영국 로열발레학교에 재학 중인 서민준(18·사진)이 미국 유스 아메리카 그랑프리(YAGP) 콩쿠르에서 대상을 차지했다. 발레리노 서민준은 지난 19일(현지시간) 미국 텍사스 휴스턴에서 막을 내린 ‘2026 유스 아메리카 그랑프리’ 결선에서 대상을 받았다. 한국인으로는 2003년 서희, 2012년 김기민, 2016년 전준혁, 2024년 박건희, 2025년 전민철에 여섯 번째다. 특히 2024년부터 3년 연속 한국 발레리노가 우승하는 기록을 세웠다.



YAGP는 2000년부터 매년 열리는 세계 최대 규모의 발레 콩쿠르로 ‘발레 꿈나무들의 올림픽’으로 불린다. 9~19세까지 참가 자격이 주어진다. 올해는 전 세계 1만2000여 명의 참가자들이 지역별 예선과 본선을 치렀다. 시니어 여성 솔로 부문에선 정아라(선화예고)가 1위를, 남성 솔로 부문에선 손민균(한국예술종합학교) 2위, 방수혁(프랑스 로젤라 하이타워 무용학교) 3위의 기록을 거뒀다.



장지영 선임기자 jyjang@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 영국 로열발레학교에 재학 중인 서민준(18·사진)이 미국 유스 아메리카 그랑프리(YAGP) 콩쿠르에서 대상을 차지했다. 발레리노 서민준은 지난 19일(현지시간) 미국 텍사스 휴스턴에서 막을 내린 ‘2026 유스 아메리카 그랑프리’ 결선에서 대상을 받았다. 한국인으로는 2003년 서희, 2012년 김기민, 2016년 전준혁, 2024년 박건희, 2025년 전민철에 여섯 번째다. 특히 2024년부터 3년 연속 한국 발레리노가 우승하는 기록을 세웠다.YAGP는 2000년부터 매년 열리는 세계 최대 규모의 발레 콩쿠르로 ‘발레 꿈나무들의 올림픽’으로 불린다. 9~19세까지 참가 자격이 주어진다. 올해는 전 세계 1만2000여 명의 참가자들이 지역별 예선과 본선을 치렀다. 시니어 여성 솔로 부문에선 정아라(선화예고)가 1위를, 남성 솔로 부문에선 손민균(한국예술종합학교) 2위, 방수혁(프랑스 로젤라 하이타워 무용학교) 3위의 기록을 거뒀다.장지영 선임기자 jyjang@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지