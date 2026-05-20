李대통령, 무신사 광고에 “사람 탈 쓰고 이럴 수 있을까”

李대통령, 무신사 광고에 “사람 탈 쓰고 이럴 수 있을까”
이재명 대통령이 스타벅스의 ‘탱크데이’에 이어 무신사의 ‘속건성 양말’ 광고를 “6월 민주항쟁을 모욕하고 조롱하는 광고”라고 직접 비판했다.
이 대통령은 20일 엑스(X)에 무신사닷컴의 광고 사진을 공유하면서 “박종철 열사 고문치사사건, 그로 시발된 6월 민주항쟁을 모욕하고 조롱하는 광고”라며 “제보받은 것인데 진짜인지 확인해 봐야겠다”고 말했다.
이어 “여러분도 함께 확인해 봐 주십시오사실이 아니길 바라지만, 사실이라면 참으로 심각한 문제다. 돈이 마귀라지만 사람의 탈을 쓰고 이럴수가 있을까요”라고 적었다.
다만, 이 대통령이 공유한 광고는 무신사가 2019년에 게재한 광고다. 당시 무신사는 박종철 열사 고문치사 사건을 희화화했다는 논란이 커지자 광고글을 삭제하고 사과문을 올린 바 있다.
이와 관련해 청와대는 “민주화 운동 및 희생자에 대한 모독과 역사왜곡, 희화화에 대해 발본색원 하시려는 평소 철학 의지의 반영”이라고 설명했다.
최승욱 기자 applesu@kmib.co.kr
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