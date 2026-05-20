코스피 2주 만에 7100선 붕괴…장중 3%대 하락
코스피가 20일 개장 이후 장중 3% 이상 급락하다 7100선을 오가고 있다.하고 있다. 간밤 뉴욕증시에서 기술주가 약세를 보인데 따라 반도체 중심의 투자심리가 위축된 것으로 풀이된다.
20일 오전 9시45분 코스피는 전장 대비 118.09포인트(1.62%) 내린 7153.57에 거래되고 있다.
지수는 이날 0.73% 상승 출발했으나 장초 빠르게 하락 전환했다. 이후 3.00% 급락한 7053.84까지 내리며 7100선 아래로 후퇴했다. 7100선이 깨진건 2주 만이다.
시가총액 상위 종목인 삼성전자와 SK하이닉스는 엇갈린 흐름을 나타내고 있다.
이날 0.91% 상승 출발한 삼성전자 주가는 장초 하락 전환해 1.45%까지 내렸다.
이후 낙폭을 만회하며 0.18% 상승한 27만6000원에 거래 중인 반면, SK하이닉스는 2.01% 내린 171만원을 가리키고 있다.
같은 시각 코스닥 지수는 33.25포인트(3.07%) 하락한 1051.11을 기록 중이다.
이날 서울 외환시장에서 달러 대비 원화 환율도 전날보다 1.2원 오른 1509.0원에 개장했다.
간밤 뉴욕증시는 기술주를 중심으로 부진한 흐름을 나타냈다. 다우존스30산업평균지수는 0.65% 하락했으며, 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수와 나스닥 종합지수도 각각 0.67%, 0.84% 내린 채 장을 마쳤다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
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