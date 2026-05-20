경기도 주차환경 개선사업 효과…불법 주정차 8.3% 감소

도는 주거 밀집지역 등 주차난이 심각한 지역을 중심으로 대규모 공영주차장을 조성하고, 노후 주택가 유휴부지를 활용한 자투리 주차장 조성, 주민 대상 부설주차장 무료 개방 지원사업 등을 추진하고 있다.

경기도는 지난해 완료한 주차환경 개선사업 13곳의 성과를 분석한 결과 불법 주정차 단속 건수가 8.3% 감소하고 이용자 만족도가 높아지는 등 주차난 해소 효과가 확인됐다고 20일 밝혔다.지난해에는 공영주차장 9곳, 자투리 주차장 2곳, 무료 개방주차장 2곳 등 총 13개 사업에 국비 84억원, 도비 75억원, 시군비 564억원 등 총 723억원이 투입됐다. 이를 통해 새롭게 확보된 주차면수는 총 1738면이다.도는 사업 완료 후 주차장 소재 행정동을 기준으로 조성 전후 각 2개월간의 불법 주정차 단속 건수를 비교했다. 그 결과 단속 건수는 조성 전 2만6863건에서 조성 후 2만4626건으로 줄었다.지역별로는 광주시 신현 행정문화체육센터 공영주차장이 조성 전 254건에서 조성 후 154건으로 39.4% 감소해 가장 큰 감소 폭을 보였다. 시흥시 뱀내공원 지하공영주차장 역시 3402건에서 2483건으로 27% 감소했다.주차장 이용자 203명을 대상으로 실시한 설문조사에서는 전반적 만족도와 편의성 등에서 100점 만점에 평균 90.7점을 기록했다.도는 주차 공간 확충이 주민 삶의 질 향상과 안전한 교통환경 조성에도 긍정적인 영향을 미친 것으로 분석했다.정찬웅 도 택시교통과장은 “2018년부터 국비와 도비 1천260억 원을 집중 지원한 결과 경기도 주차장 확보율이 2018년 101.7%에서 2025년 124.4%로 꾸준히 증가하고 있다”며 “앞으로도 주차난이 심각한 지역을 중심으로 주차환경 개선사업을 지속 추진하겠다”고 말했다.의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지