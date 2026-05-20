‘삼성 1타강사’…3년 전 유튜브 속 삼전 노조위원장
삼성전자 노사가 총파업 예고일을 하루 앞두고 막판까지 진통을 겪는 가운데 최승호 삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자지부 위원장의 과거 사내 유튜브 영상이 주목받고 있다.
최 위원장은 2023년 4월 삼성전자 디바이스 솔루션(DS) 부문 유튜브 채널 ‘삼성전자 반도체 뉴스룸’에 공개된 ‘SNS에서도 인기 폭발? 삼성전자에서 만난 금손, 클레이 아티스트’ 제하 영상에 인터뷰이로 출연했다.
영상 속 최 위원장은 스스로 “파운드리 S5 제조에서 시스템 업무를 하고 있다”고 소개했다. 구체적으로는 시스템 관련 실무진 의견을 취합·정리해 개선 및 사후관리까지 담당한다고 부연했다.
해당 영상은 최 위원장을 ‘삼성의 1타강사’ ‘평택의 손재주 왕’ 등으로 수식했다. 최 위원장이 새로 개발한 반도체 생산량 자동화 기능을 실무자들에게 교육하는 모습, 퇴근 후 취미 생활로 클레이 아트를 즐기는 모습 등이 담겼다.
삼성전자 노사 대립을 계기로 해당 영상이 재조명되면서 관련 반응도 잇따랐다. 일부는 “건실하고 성실한 청년인데 사측이 악마를 만들어버렸다” “7만명 넘는 직원을 위해 목소리 내줘 고맙다”는 등 응원의 댓글을 달았다. 반면 일부는 “전 인공지능(AI) 공정을 앞당긴 선구자로 기록되겠다”는 등 비판적 반응을 보였다.
삼성전자 사측과 초기업노조는 지난 18~19일 이틀간 2차 사후조정을 거쳤으나 최종 합의안에 이르지는 못했다. 양측은 노조가 제시한 총파업 돌입 시점인 21일을 하루 앞두고 이날 오전 10시 3차 사후조정에 들어간다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
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