시사 전체기사

“재빨리 빌려 찰칵”…다카이치, 李 안경 쓰고 기념촬영

입력:2026-05-20 09:27
수정:2026-05-20 10:22
공유하기
글자 크기 조정
안경을 쓰고 웃고 있는 이재명 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리(왼쪽). 일본 내각 공보실 공식 계정 엑스 게시물 캡처

다카이치 사나에 일본 총리가 한·일 정상회담 뒤 이재명 대통령의 안경을 빌려 쓰고 기념사진을 찍었다.

일본 내각 공보실 공식 계정은 19일 정상회담 이후 ‘만찬회 뒤의 한 장면’이라는 제목으로 이 대통령과 다카이치 총리가 함께 찍힌 사진을 엑스에 올렸다.

사진에는 이 대통령이 정상회담에서 착용한 것과 다른 안경을 쓴 모습으로 활짝 웃고 있다. 평소 안경을 쓰지 않는 다카이치 총리는 안경을 손으로 받쳐 쓰고 웃는 얼굴을 하고 있다.


일본 내각 공보실 공식 계정은 “언제나 안경을 쓰고 있는 이 대통령에게 다카이치 총리가 사바에의 안경테를 선물했고, 이 대통령이 써보던 중에 그의 안경을 (총리가) 재빨리 빌려서 ‘찰칵’”이라고 설명을 달았다.

일본 후쿠이현 사바에시는 일본 안경테 생산량의 90% 이상을 차지하는 세계적인 안경 생산지다. 후쿠이현은 다카이치 총리 배우자인 야마모토 다쿠 전 중의원 의원의 고향이기도 하다.

이 대통령은 야마모토 전 의원을 위한 선물로는 ‘눈꽃 기명(그릇)’ 세트를 준비했다. 아연 유약과 은으로 눈꽃 형태를 표현한 그릇은 후쿠이현의 설경을 묘사한 것이라고 한다.


두 정상이 안경을 쓰고 있는 사진의 배경에는 이날 이 대통령이 다카이치 총리에게 선물한 안동 하회탈 9점을 이어 붙인 목조각 액자, 달항아리 백자 액자 등도 담겼다.

구정하 기자 goo@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
‘탁쳤더니 억하고 말라’…李, 무신사 광고에 “사람 탈 쓰고 이럴 수가”
담양호서 수상 레저 중 실종된 40대 숨진 채 발견
‘수상한 딸의 내비’… 90억 횡령범 10년 도피 끝 검거
김희수, 처녀 수입·뇌물 송치·막말 등 논란…“진도군 미래 없다”
“재빨리 빌려 찰칵”…다카이치, 李대통령 안경 쓰고 기념촬영
“스벅 들렸다 출근해야지” 국힘 충북도당 SNS 글 발칵
“10년 뒤 인간 운전 사라진다”… 머스크의 ‘자율주행’ 호언장담
삼성전자 노사, 한 가지 쟁점 이견…중노위 “오전에 결론”
국민일보 신문구독