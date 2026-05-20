“재빨리 빌려 찰칵”…다카이치, 李 안경 쓰고 기념촬영

“재빨리 빌려 찰칵”…다카이치, 李 안경 쓰고 기념촬영
다카이치 사나에 일본 총리가 한·일 정상회담 뒤 이재명 대통령의 안경을 빌려 쓰고 기념사진을 찍었다.
일본 내각 공보실 공식 계정은 19일 정상회담 이후 ‘만찬회 뒤의 한 장면’이라는 제목으로 이 대통령과 다카이치 총리가 함께 찍힌 사진을 엑스에 올렸다.
사진에는 이 대통령이 정상회담에서 착용한 것과 다른 안경을 쓴 모습으로 활짝 웃고 있다. 평소 안경을 쓰지 않는 다카이치 총리는 안경을 손으로 받쳐 쓰고 웃는 얼굴을 하고 있다.
일본 내각 공보실 공식 계정은 “언제나 안경을 쓰고 있는 이 대통령에게 다카이치 총리가 사바에의 안경테를 선물했고, 이 대통령이 써보던 중에 그의 안경을 (총리가) 재빨리 빌려서 ‘찰칵’”이라고 설명을 달았다.
일본 후쿠이현 사바에시는 일본 안경테 생산량의 90% 이상을 차지하는 세계적인 안경 생산지다. 후쿠이현은 다카이치 총리 배우자인 야마모토 다쿠 전 중의원 의원의 고향이기도 하다.
이 대통령은 야마모토 전 의원을 위한 선물로는 ‘눈꽃 기명(그릇)’ 세트를 준비했다. 아연 유약과 은으로 눈꽃 형태를 표현한 그릇은 후쿠이현의 설경을 묘사한 것이라고 한다.
두 정상이 안경을 쓰고 있는 사진의 배경에는 이날 이 대통령이 다카이치 총리에게 선물한 안동 하회탈 9점을 이어 붙인 목조각 액자, 달항아리 백자 액자 등도 담겼다.
구정하 기자 goo@kmib.co.kr
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