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접촉사고 연이어 낸 뒤 전봇대 들이받은 60대 운전자 숨져

입력:2026-05-20 09:23
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사고 현장. 인천소방본부 제공

차량 접촉사고를 연이어 낸 뒤 전봇대를 들이받은 60대 운전자가 숨졌다.

20일 인천소방본부와 미추홀경찰서 등에 따르면 전날 오후 1시47분쯤 인천시 미추홀구 석바위시장 인근에서 60대 A씨가 몰던 차량이 전봇대를 들이받았다.

이 사고로 A씨가 의식이 없는 상태에서 심폐소생술(CPR) 등 응급처치를 받으며 119 구급대에 의해 병원으로 옮겨졌으나 끝내 사망했다.


A씨는 당초 편도 4차로 도로의 2차로에서 신호대기 중인 차량을 추돌한 뒤 사고 처리를 위해 이동했다가 다른 차량을 또 들이받은 것으로 파악됐다.

경찰은 A씨가 2차례 접촉사고를 낸 이후 50m가량 다시 운전하다가 전봇대에 부딪힌 것으로 보고 국립과학수사연구원에 시신 부검을 의뢰하는 등 구체적인 사고 경위를 조사할 방침이다.

인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr


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김민 기자
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