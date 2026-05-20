에버랜드서 28~31일 god 데뷔 1만일 기념 콘서트
삼성물산 리조트부문이 운영하는 에버랜드에서 god의 데뷔 1만일을 기념하는 특별한 축제가 펼쳐진다.
에버랜드는 오는 28일부터 31일까지 나흘간 god 데뷔 1만일을 기념하는 ‘하늘색 풍선 위크’ 특별 프로젝트를 진행한다고 20일 밝혔다.
이 프로젝트는 1999년 데뷔 이후 27년간 수많은 명곡과 무대로 대중의 사랑을 받아온 god가 데뷔 1만일이라는 특별한 순간을 팬들과 함께 기념하기 위해 마련됐다.
이번 행사는 단순한 콘서트를 넘어 에버랜드라는 대형 테마파크 공간과 K팝 아티스트 IP를 결합한 복합 콘텐츠 프로젝트로 진행된다.
공연을 비롯해 팝업스토어, 전시, 체험형 이벤트존, 포토존, 팬 참여 콘텐츠 등 다양한 프로그램이 파크 곳곳에서 펼쳐져 에버랜드 전체를 하나의 대형 콘서트장처럼 즐길 수 있다.
하늘색 풍선 위크의 하이라이트인 기념 콘서트는 29일과 30일 펼쳐진다. 29일에는 god 멤버 손호영과 김태우가 유닛 무대로 팬들과 만나고 30일에는 박준형, 데니안 등도 함께 무대에 올라 데뷔 1만일의 의미를 함께 나눈다.
특히 30일에는 god와 깊은 인연을 이어온 스페셜 게스트가 출연해 축제의 열기를 더할 예정이다. 대한민국 대표 레전드 그룹 god의 1만일을 축하하기 위해 또 다른 레전드 아티스트들이 함께할 예정인 만큼 팬들에게 더욱 뜻깊은 시간이 될 것으로 보인다.
공연에서는 god의 대표곡들이 메들리로 펼쳐진다. god 특유의 따뜻한 감성과 에너지 넘치는 무대가 에버랜드의 축제 분위기와 어우러져 관객들에게 잊지 못할 감동을 선사할 전망이다.
이번 프로젝트는 팬들에게 추억의 아티스트와 추억의 공간이 만나는 특별한 경험을 제공한다는 점에서도 의미가 크다. 어린 시절 god의 음악을 듣고 자란 세대가 가족, 친구, 팬들과 함께 에버랜드를 찾아 파크 콘텐츠와 공연을 동시에 즐기며 또 하나의 추억을 만들 수 있을 것으로 기대된다.
콘서트 티켓은 오는 22일부터 선착순으로 티켓링크에서 예매할 수 있으며, 수익의 일부는 팬들과 아티스트의 이름으로 기부 활동에 사용될 예정이다.
에버랜드 관계자는 “27년간 팬들과 함께 추억을 쌓아온 god와 반세기 동안 고객들에게 즐거운 기억을 선사해온 에버랜드가 만나 더욱 뜻깊은 축제가 될 것”이라며 “god의 음악과 에버랜드만의 축제 분위기가 어우러져 팬들에게 특별한 하루를 선물할 것으로 기대한다”고 말했다.
god는 “데뷔 1만일이라는 특별한 순간을 팬들과 함께할 수 있어 무엇보다 뜻깊다”며 “오랜 시간 변함없는 사랑을 보내준 팬들에게 감사한 마음을 담아 에버랜드에서만 만날 수 있는 특별한 무대를 준비하겠다”고 전했다.
남호철 여행선임기자 hcnam@kmib.co.kr
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