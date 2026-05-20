고환율에 한국은행 순이익 5조 돌파…4달 만에 작년 상반기 웃돌아
고환율 흐름이 이어지는 가운데 한국은행의 올해 누적 당기순이익이 4월 말 기준 5조원을 넘어섰다. 불과 넉 달 만에 지난해 상반기 전체 순이익을 웃돈 것이다.
20일 관보에 게재된 한은 월별 대차대조표에 따르면 지난달 말 기준 한은의 누적 당기순이익은 5조611억원으로 집계됐다. 지난 3월 말 4조2072억원에서 한 달 새 8539억원 늘었다. 올해 1분기 누적 순이익이 1분기 기준 역대 최대치를 기록한 데 이어 4월에도 증가세가 이어진 것이다.
올해 넉 달간 쌓인 순이익은 지난해 상반기 전체 순이익 4조5850억원을 이미 넘어섰다. 한은은 지난해 연간 기준으로 15조3275억원의 당기순이익을 내며 역대 최대치를 기록했는데, 올해도 초반부터 빠른 이익 증가 흐름이 이어지고 있다.
한은 순이익 증가는 올해 들어 이어진 고환율 흐름과 무관하지 않다. 서울외국환중개에 따르면 4월 원·달러 월평균 매매기준율은 1487.39원으로 3월(1486.64원)에 이어 두 달 연속 1480원대 후반을 기록했다.
한은의 손익은 외화 유가증권 운용에서 발생하는 이자수익과 매매손익, 외환 매매손익 등에 크게 좌우된다. 원화 가치가 낮아지면 달러화 등 외화자산에서 발생하는 수익이 원화 기준으로 커질 수 있다. 한은도 지난해 순이익 급증 배경으로 연말 외환시장 안정 조치 과정에서 늘어난 외환 매매익, 유가증권 가격 상승에 따른 유가증권 매매익, 유가증권 이자수익 증가 등을 꼽은 바 있다.
지난해 한은은 당기순이익의 30%인 4조5982억원을 법정적립금으로 쌓고, 일부 임의적립금을 제외한 10조7050억원을 정부 세입으로 납부했다. 올해도 순이익이 높은 수준을 이어갈 경우 한은의 정부 세입 납부 규모도 상당한 수준에 이를 것으로 보인다.
지난달에는 순이익 외에도 일부 자산 항목의 변화가 두드러졌다. 한은의 정부대출금은 3월 말 13조3000억원에서 4월 말 0원으로 감소했다. 정부대출금은 세입과 세출의 시기 차이로 발생하는 일시적 자금 부족을 메우기 위해 정부가 한은에서 빌리는 일시차입금 성격의 자금이다. 3월 말 남아 있던 잔액이 한달 만에 모두 상환된 셈이다.
반면 환매조건부매입증권은 같은 기간 23조3020억원에서 38조1173억원으로 14조8153억원 증가했다. 환매조건부채권(RP) 매입은 한은이 금융기관으로부터 채권을 일시적으로 사들이고 그만큼 시중에 돈을 공급하는 방식이다. 한은이 단기 자금시장 유동성을 조절하기 위해 지난달 21일과 28일 각각 18조원과 20조원 규모의 RP 매입을 실시한 영향으로 보인다.
이에 따라 한은의 자산총계는 3월 말 596조7360억원에서 4월 말 603조6330억원으로 6조8970억원 증가했다. 정부에 빌려준 돈은 줄었지만, 단기 유동성 공급 과정에서 사들인 RP 규모가 크게 늘면서 자산총계는 오히려 증가했다. 같은 기간 당기순이익이 늘며 자본총계도 함께 확대됐다.
박세환 기자 foryou@kmib.co.kr
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