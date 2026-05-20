불법 소각 줄고 건축물 화재·화목 보일러 부주의 늘어나

경북도, 봄철 산불방지대책 추진 결과 ‘대형 산불 제로’ 달성하며 성공적 마무리



2025년 3월 경북지역에서 발생한 대형산불. 연합뉴스

경북도는 지난 1월부터 15일까지 봄철 산불방지대책 추진 결과, 단 한 건의 인명 피해 없이 ‘대형산불 제로(ZERO)’를 달성하며 성공적으로 대책 기간을 마무리 했다고 20일 밝혔다.



올해 초 경북지역은 1월부터 2월 초순까지 누적 강수량이 평년 대비 3% 수준(영남권 평균 0.8㎜에 그치는 기록적인 가뭄과 강풍으로 1월 최초로 산불위기경보 ‘경계’ 단계가 발령되는 등 산불 위험이 최고조에 달했다.



이러한 악조건 속에서도 경북도는 전 행정력을 동원한 결과, 산불 발생 45건와 피해 면적 166㏊로 10년 평균 대비 각각 20% 감소시키는 성과를 거뒀다. 이 기간 내 피해 면적 100㏊ 이상의 대형산불은 단 한 건도 발생하지 않았으며 전체 산불의 88%를 1㏊ 미만의 소규모로 막아내며 피해를 최소화했다.



산불 발생 원인 분석 결과, 과거 주요 원인이었던 논·밭두렁, 영농부산물, 쓰레기 소각 등 ‘불법 소각’으로 인한 산불은 도민들의 적극적인 협조와 예방 활동으로 10년 평균대비 45% 급감했다. 영농부산물 파쇄 지원 사업은 계획 대비 152%의 실적을 달성하며 소각 산불 근절에 결정적인 역할을 했다.



반면, 건축물 화재가 산림으로 번지거나 화목 보일러 부주의, 전기 누전 등 ‘산림 외 불씨 전이’에 의한 산불이 전체의 40%를 차지하며 증가하는 추세를 보였다. 이에 경북도는 화목 보일러 사용 1만여 가구를 목록화해 점검하고 산림 인접지 안전공간 조성사업을 15㏊ 규모로 대폭 확대하는 등 맞춤형 대응 체계를 구축했다.







또 영덕과 울진에 이어 상주, 문경까지 ‘AI 열화상 카메라 드론’ 배치를 확대해 자율 감시와 야간 화선 확인, 잔불 정리의 효율성을 극대화했다. 도내 160개의 산불감시카메라와 ICT 관제 시스템을 활용한 24시간 감시 체계 역시 실시간 상황 관리에 크게 기여했다.



유관기관 간의 빈틈없는 공조와 선제적인 대응 체계도 구축했다. 산림청, 소방, 경찰, 국립공원 등 30개 기관과 협력해 ‘지역산불방지협의회’를 운영하고 산불대응 역할 분담을 구축했다.



경북도는 봄철 산불조심기간은 공식 종료됐지만, 부처님오신날 연휴에 대비해 산불방지대책본부를 5월말까지 연장 운영하며 유관기관과 협력해 대응 공백을 차단할 방침이다.



황명석 경북도지사 권한대행은 “어려운 여건 속에서도 도민들의 적극적인 참여와 관계 공무원들의 헌신 덕분에 소중한 인명과 산림을 지킬 수 있었다”며 “앞으로도 첨단 기술을 활용한 예방 시스템을 더욱 고도화해 산불로부터 안전한 경북을 만드는 데 최선을 다하겠다”고 밝혔다.



안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 경북도는 지난 1월부터 15일까지 봄철 산불방지대책 추진 결과, 단 한 건의 인명 피해 없이 ‘대형산불 제로(ZERO)’를 달성하며 성공적으로 대책 기간을 마무리 했다고 20일 밝혔다.올해 초 경북지역은 1월부터 2월 초순까지 누적 강수량이 평년 대비 3% 수준(영남권 평균 0.8㎜에 그치는 기록적인 가뭄과 강풍으로 1월 최초로 산불위기경보 ‘경계’ 단계가 발령되는 등 산불 위험이 최고조에 달했다.이러한 악조건 속에서도 경북도는 전 행정력을 동원한 결과, 산불 발생 45건와 피해 면적 166㏊로 10년 평균 대비 각각 20% 감소시키는 성과를 거뒀다. 이 기간 내 피해 면적 100㏊ 이상의 대형산불은 단 한 건도 발생하지 않았으며 전체 산불의 88%를 1㏊ 미만의 소규모로 막아내며 피해를 최소화했다.산불 발생 원인 분석 결과, 과거 주요 원인이었던 논·밭두렁, 영농부산물, 쓰레기 소각 등 ‘불법 소각’으로 인한 산불은 도민들의 적극적인 협조와 예방 활동으로 10년 평균대비 45% 급감했다. 영농부산물 파쇄 지원 사업은 계획 대비 152%의 실적을 달성하며 소각 산불 근절에 결정적인 역할을 했다.반면, 건축물 화재가 산림으로 번지거나 화목 보일러 부주의, 전기 누전 등 ‘산림 외 불씨 전이’에 의한 산불이 전체의 40%를 차지하며 증가하는 추세를 보였다. 이에 경북도는 화목 보일러 사용 1만여 가구를 목록화해 점검하고 산림 인접지 안전공간 조성사업을 15㏊ 규모로 대폭 확대하는 등 맞춤형 대응 체계를 구축했다.산불 신고 접수 즉시 골든타임을 확보하기 위해 경북도는 발생지 반경 50㎞ 이내 인근 시·군 임차 헬기 5대를 초동 투입하고 산림청·소방청 가용 헬기를 총동원하는 ‘압도적 진화 전략’을 추진한 결과, 전체 산불의 50%를 발생 1시간 이내에 주불 진화 완료하는 저력을 보였다.또 영덕과 울진에 이어 상주, 문경까지 ‘AI 열화상 카메라 드론’ 배치를 확대해 자율 감시와 야간 화선 확인, 잔불 정리의 효율성을 극대화했다. 도내 160개의 산불감시카메라와 ICT 관제 시스템을 활용한 24시간 감시 체계 역시 실시간 상황 관리에 크게 기여했다.유관기관 간의 빈틈없는 공조와 선제적인 대응 체계도 구축했다. 산림청, 소방, 경찰, 국립공원 등 30개 기관과 협력해 ‘지역산불방지협의회’를 운영하고 산불대응 역할 분담을 구축했다.경북도는 봄철 산불조심기간은 공식 종료됐지만, 부처님오신날 연휴에 대비해 산불방지대책본부를 5월말까지 연장 운영하며 유관기관과 협력해 대응 공백을 차단할 방침이다.황명석 경북도지사 권한대행은 “어려운 여건 속에서도 도민들의 적극적인 참여와 관계 공무원들의 헌신 덕분에 소중한 인명과 산림을 지킬 수 있었다”며 “앞으로도 첨단 기술을 활용한 예방 시스템을 더욱 고도화해 산불로부터 안전한 경북을 만드는 데 최선을 다하겠다”고 밝혔다.안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지