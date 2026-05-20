시사 전체기사

‘1·2차 소송 다 이겼다’… 유승준 3차 소송 7월 항소심

입력:2026-05-20 07:44
공유하기
글자 크기 조정
가수 스티브 승준 유(49·한국 이름 유승준)씨의 한국 입국 비자 발급과 관련한 세 번째 소송의 항소심이 오는 7월 시작된다.

유튜브 영상 캡처

20일 법조계에 따르면 서울고법 행정8-2부(김봉원 이영창 최봉희 고법판사)는 오는 7월 3일 유씨가 주 로스앤젤레스(LA) 총영사를 상대로 낸 사증 발급 거부 처분 취소 소송 2심 첫 변론 기일을 연다.

지난해 8월 28일 유씨가 1심에서 승소한 지 약 10개월 만이다.


이 재판은 유씨가 비자 발급을 거부당하자 주 LA 한국 총영사를 상대로 낸 세 번째 불복 소송의 2심이다.

1997년 데뷔해 국내에서 가수로 활동하던 유씨는 방송에서 군 입대를 약속했지만, 2002년 1월 공연 목적으로 출국한 뒤 미국 시민권을 취득하면서 병역 의무를 면했다.

유씨를 향한 비난 여론이 거세지자 법무부는 ‘대한민국의 이익이나 공공의 안전을 해하는 행동을 할 염려가 있다고 인정할 만한 이유가 있는 자’에 해당한다며 유씨의 입국을 제한했다.


출입국관리법 제11조 1항은 대한민국의 이익이나 공공의 안전을 해치는 행동을 할 염려가 있다고 판단되면 법무부 장관이 외국인의 입국을 금지할 수 있도록 한다.

입국을 금지당한 유씨는 2015년 8월 만 38세가 되자 LA 총영사관에 재외동포(F-4) 체류 자격으로 비자 발급을 신청했다. 옛 재외동포법은 병역 기피 목적으로 국적을 상실했더라도 38세가 되면 재외동포 체류자격을 부여할 수 있도록 했다.

그러나 LA 총영사관은 같은 해 9월 비자 발급을 거부했고, 유씨는 이를 취소해달라며 첫 소송을 제기했다.

파기환송심과 재상고심 끝에 대법원에서 최종 승소 판결을 받아냈지만, LA 총영사관은 “유씨의 병역의무 면탈은 국익을 해칠 우려가 있다”며 발급을 재차 거부했다.

유씨는 2020년 10월 두 번째 소송을 냈고, 2023년 11월 대법원에서 마찬가지로 최종 승소했다.

하지만 LA 총영사관은 2024년 6월 또다시 비자 발급을 거부했고, 유씨는 그해 9월 세 번째 소송을 냈다.

지난해 8월 세 번째 소송의 1심은 “비자 발급 거부 처분으로 얻게 되는 공익에 비해 그로 인해 침해되는 원고의 불이익이 지나치게 커 비례의 원칙을 위반한 재량권 일탈·남용의 위법이 있다”며 다시 한번 유씨의 손을 들어줬다.

김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
김상기 기자
콘텐츠랩
김상기 기자
328
독자들이 세상에서 가장 무섭습니다.
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
“탱크데이 논란, 엄중한 사안” 스타벅스 글로벌 본사 사과
“표지판 쳐다보면 자동번역”… 삼성·구글 ‘AI 안경’ 베일 벗다
하정우 AI기업 주식 100원 매각 논란… “주식 파킹 의혹” vs “스타트업에 무지”
삼성전자 노사, 한 가지 쟁점 이견…중노위 “오전에 결론”
‘21세기 대군부인’ 역사왜곡 비판에 연출자 “내 잘못” 눈물
백신·치료제 없는 에볼라 변종 공포… 누적 사망자 130명 넘어
“엄마, 힘들게 해서 미안해” 그 말에 아들 목 조르던 손을 놓았다[이세계도쿄]
李대통령 “어젯밤부터 기다려” 다카이치 “다음은 온천으로”
국민일보 신문구독