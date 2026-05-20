“스벅 들렸다 출근해야지” 국힘 충북도당 SNS 글 발칵

국민의힘 충북도당이 5·18 민주화운동을 조롱했다는 비판을 받는 스타벅스의 ‘탱크데이’ 이벤트에 동조하는 글을 사회관계망서비스(SNS)에 올려 물의를 빚었다.
19일 지역 정치권 등에 따르면 국민의힘 충북도당은 이날 새벽 스레드 계정에 “내일 스타벅스 들렀다가 출근해야지”라는 글을 올렸다.
여기에 김선민 국민의힘 거제시장 후보가 “가서 샌드위치 먹어야지”라는 댓글을 달자, “내일 아침은 샌드위치”라는 댓글을 다시 달았다.
해당 계정은 각각 20대 관리자가 운영하는 것으로 알려졌다.
이 글이 올라온 시점은 스타벅스코리아가 전날 진행한 ‘탱크데이’ 이벤트의 5·18 폄훼 논란에 대해 사과문을 게시한 뒤다.
논란으로 소비자들의 불매 선언이 이어진 가운데 스타벅스를 계속 이용하겠다는 메시지를 남긴 것이어서 파문이 일었다.
비판이 이어지자 국민의힘 충북도당은 관련 글과 댓글을 모두 삭제하고, 공식 사과문을 게재했다.
국민의힘 충북도당은 사과문을 통해 “해당 게시물은 5·18 민주화운동이 가진 역사적 의미와 희생자 및 유공자들의 아픔을 깊이 헤아리지 못한 명백한 잘못”이라며 “부적절한 게시물로 인해 유가족분들과 국민 여러분께 심려를 끼쳐 드려 고개 숙여 진심으로 사과드린다”고 밝혔다.
이어 “민주주의를 위해 헌신하신 분들의 숭고한 뜻을 기려야 할 엄숙한 날에 큰 상처를 드려 깊은 책임을 통감한다”며 “이번 일을 엄중하게 받아들여 앞으로 게시물 작성과 관리 과정 전반을 더욱 면밀히 점검해 유사 사례가 반복되지 않도록 각별히 유의하겠다”고 강조했다.
이에 대해 민주당 충북도당은 이날 논평을 통해 “국민의힘 충북도당 공식 SNS에서 일어난 5·18 민주화운동에 대한 모곡과 그에 대한 동조행위는 우리의 역사를 정면으로 부정하는 처사”라고 비판했다.
이어 “사과드린다는 구차한 변명 뒤에 숨는 것은 희생자와 유가족의 가슴에 또 한 번 대못을 박는 명백한 2차 가해이자 사회적 범죄”라며 “5·18 민주화운동 피해자와 유가족, 충북도민에게 석고대죄하고, 엄태영 도당위원장과 SNS 담당자는 즉각 사퇴하라”고 촉구했다.
스타벅스코리아는 5·18 민주화운동 기념일인 전날 텀블러 프로모션 이벤트를 진행하며 홍보물에 ‘탱크데이’ ‘책상에 탁’ 등의 문구를 넣었다.
5·18 당시 계엄군 탱크 진압과 1987년 박종철 고문치사 사건을 희화화했다는 비판이 쏟아졌고, 정용진 신세계그룹 회장은 대국민 사과문을 발표했다.
김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr
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