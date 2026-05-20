스타벅스 글로벌 본사가 스타벅스코리아의 5·18 ‘탱크데이’ 이벤트 논란과 관련, 19일(현지시간) “결코 일어나서는 안 되는 일”이라며 사과했다.
미국 시애틀에 본사를 둔 스타벅스 글로벌의 대변인은 이날 연합뉴스에 보낸 이메일 성명에서 “광주 민주화운동 기념일이자 역사적·인도적으로 의미 깊은 날인 5월 18일과 맞물려 부적절한 마케팅이 한국에서 이뤄진 것에 깊이 사과드린다”고 밝혔다.
대변인은 “고의가 아니었으나 이런 일은 결코 일어나서는 안 됐다”며 “우리는 이번 일이 특히 희생자를 추모하는 이들과 유가족, 한국 민주화에 헌신한 모든 이들에게 얼마나 깊은 고통과 상처를 야기했는지 잘 알고 있다”라고 말했다.
이어 “스타벅스 코리아는 즉시 해당 마케팅 캠페인을 중단했으며, 이 사안을 매우 엄중하게 다루고 있다”고 강조했다.
대변인은 또 “책임있는 경영진에 대한 조치가 취해졌으며 철저한 조사가 진행 중”이라며 “우리는 이런 사태가 다시는 재발하지 않도록 하기 위해 내부 통제, 규범 심의, 전사적 교육을 강화하고 있다”고 강조했다.
이어 “광주 시민들과 이번 비극으로 영향을 받으신 분들, 그리고 고객과 지역사회에 진심으로 사과드린다”고 밝혔다.
스타벅스코리아는 스타벅스 글로벌 본사와 신세계그룹 이마트와의 합작 법인이다.
스타벅스코리아는 5·18 민주화운동 기념일인 지난 18일 텀블러 프로모션 이벤트를 진행하는 과정에서 ‘탱크 데이’, ‘책상에 탁’이라는 문구를 사용했다.
더불어민주당은 “인권과 민주주의를 짓밟은 사회적 범죄”라고 강하게 비판했다.
민주당 한병도 원내대표는 19일 국회에서 열린 원내대책회의에서 “5월 광주의 거룩한 희생까지 상품화하는 것은 시정잡배에게도 허용하지 않을 비인간적인 작태”라며 이같이 말했다.
한 원내대표는 “추모의 기운이 채 가시기도 전에 광주시민의 마음에 또 한 번의 대못을 박았다. 참담함을 넘어서 분노가 치밀어 오른다”면서 “이 반역사적 행태를 절대 좌시하지 않겠다”고 경고했다.
안도걸 원내부대표도 이날 회의에서 “기업 내부의 역사 인식과 민주주의 감수성이 얼마나 무너져 있는지 단적으로 보여주는 대목”이라고 비판했다.
온라인 커뮤니티와 사회관계망서비스(SNS)에서도 5·18민주화운동과 1987년 박종철 열사 고문치사 사건을 비하했다는 지적이 거세게 나왔다.
정용진 신세계그룹 회장은 논란이 발생한 당일 곧바로 손정현 스타벅스코리아(SCK컴퍼니) 대표와 담당 임원을 해임했다.
아울러 이날에는 대국민 사과문을 내고 “5·18민주화운동 영령과 유가족, 그리고 국민 여러분께 깊은 상처를 드렸다”며 “그룹을 대표해 머리 숙여 사죄드린다”고 밝혔다.
김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr
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“탱크데이 논란, 엄중한 사안” 스타벅스 글로벌 본사 사과
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