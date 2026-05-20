[속보] ‘사흘째 후퇴’ 나스닥 0.8% 하락… 국채금리 급등 여파

미국 국채금리가 급등하고 인플레이션 우려가 지속되면서 뉴욕증시의 3대 지수가 일제히 하락 마감했다. S&P500과 나스닥은 3거래일 연속 하락세를 보였다.
19일(현지시간) 다우존스산업평균지수는 전장 대비 322.24포인트(0.65%) 하락한 4만9363.88를 기록했다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 지수는 49.44포인트(0.67%) 내린 7354.61, 기술주 중심의 나스닥종합지수는 220.02포인트(0.84%) 밀린 2만5870.71로 장을 마쳤다.
시장에서는 연방준비제도(Fed)가 다시 금리 인상에 나설 가능성까지 반영하기 시작했다.
미국 국채금리 급등이 투자심리를 크게 위축시켰다. 글로벌 벤치마크인 미국 10년물 국채금리는 장중 4.687%까지 치솟으며 지난해 1월 이후 최고치를 기록했다. 30년물 국채금리 역시 5.198%까지 오르며 19년여 만에 최고 수준을 나타냈다.
여기에 이란 전쟁 장기화에 따른 유가 상승이 인플레이션을 다시 자극할 수 있다는 우려가 확산했다. 브렌트유는 이날 소폭 하락했지만 호르무즈 해협 봉쇄가 지속되고 있어 배럴당 110달러를 웃돌았다.
김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr
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