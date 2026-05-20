트럼프 “이란 한번 더 크게 칠 수 있다”지만 …안 통하는 ‘말 폭탄 외교’

트럼프, 이란 공격 보류와 관련해 “이틀이나 사흘, 다음 주 초 정도”

트럼프 협상 진전 주장과 달리 이란 태도 안 바뀌었다는 지적

트럼프 행정부 내에서도 “외교적 돌파구 없어도 트럼프는 또 결정 미룰 수 있다”

도널드 트럼프 미국 대통령이 19일(현지시간) 백악관 내부 연회장 공사 현장을 방문해 제스처를 취하고 있다. 연합뉴스

(이란은) 합의를 간청하고 있다. 우리가 그렇게 하지 않기를 바라지만 아마 또 한 번 큰 타격을 입혀야 할지도 모른다”고 했다. 그러면서 “

그들(이란)은 핵무기를 절대 갖지 못할 것이고 아마 머지않은 시점에 그렇게 될 것”이라며 “군사적 수단이든 합의든 그들은 아주 곧 문을 열기 시작할 것”이라고 덧붙였다.

이란을 향해 수차례 공격 재개 ‘데드라인’을 제시한 바 있다. 최근에는 이란을 공격하는 인공지능(AI) 생성 이미지까지 올리며 위협 수위를 높이고 있다. 하지만 이란은 변하지 않았고 더 강경하게 맞서고 있다. 오히려 트럼프 스스로 이런저런 이유로 데드라인을 철회하거나 연기하는 등 오락가락 행보를 이어가는 중이다. 트럼프는 호르무즈 해협에서 선박을 구출하는 ‘프로젝트 프리덤’도 작전 이틀 만에 중단한 상태다.

AP통신은 “이란은 트럼프의 요구 사항 중 상당수를 오랫동안 거부해 왔다”며 “이란은 아직 핵 프로그램이나 탄도 미사일 개발을 포기하거나 가자지구, 이라크, 레바논, 예멘 등을 포함한 지역 내 대리 세력에 대한 지원을 중단하는 데 동의하지 않고 있다”고 전했다.