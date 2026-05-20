트럼프 “이란 한번 더 크게 칠 수 있다”지만 …안 통하는 ‘말 폭탄 외교’
트럼프, 이란 공격 보류와 관련해 “이틀이나 사흘, 다음 주 초 정도”
트럼프 협상 진전 주장과 달리 이란 태도 안 바뀌었다는 지적
트럼프 행정부 내에서도 “외교적 돌파구 없어도 트럼프는 또 결정 미룰 수 있다”
도널드 트럼프 미국 대통령이 연일 이란에 대해 각종 위협과 엄포를 늘어놓고 있지만 이란이 꿈쩍하지 않으면서 ‘말 폭탄 외교’가 한계에 봉착하고 있다는 지적이 나왔다. 트럼프는 연일 이란 공습 재개 가능성을 시사했지만 이란은 종전안에 대한 양보 없이 호르무즈 해협 봉쇄를 이어가며 교착 상태가 계속되고 있다.
트럼프는 19일(현지시간) 백악관에서 취재진을 만나 전날 밝힌 이란 공격 보류와 관련해 “그들(걸프국 정상들)이 2~3일 정도만 줄 수 있느냐고 했다. 나는 이틀이나 사흘, 아마도 금요일, 토요일, 일요일, 아니면 다음 주 초 등 일정한 기간을 말하는 것”이라고 설명했다. 이날 예정했던 이란 공격을 중동 정상들의 간청에 따라 보류했지만 이란이 협상에 나서지 않으면 조만간 공격을 재개하겠다는 뜻이다. 트럼프는 이란에 대한 공격 보류를 내린 시점이 “(공격 결정) 1시간 남짓” 전이였다고 주장했다. 이란에 대한 공격이 그만큼 임박한 상황에서 보류를 결정한 것이라는 주장이다.
트럼프는 “(이란은) 합의를 간청하고 있다. 우리가 그렇게 하지 않기를 바라지만 아마 또 한 번 큰 타격을 입혀야 할지도 모른다”고 했다. 그러면서 “그들(이란)은 핵무기를 절대 갖지 못할 것이고 아마 머지않은 시점에 그렇게 될 것”이라며 “군사적 수단이든 합의든 그들은 아주 곧 문을 열기 시작할 것”이라고 덧붙였다.
하지만 AP통신은 이날 “이란이 호르무즈 해협을 장악하면서 트럼프의 강경 발언 외교 정책(Tough-talk foreign policy)이 벽에 부딪혔다”며 강경한 발언과 위협, 군사 행동이 이란의 태도를 바꾸지 못했다고 지적했다.
실제 트럼프는 이란 전쟁 이후 ‘문명 말살’ 등의 발언으로 이란을 수차례 위협해왔다. 또 이란을 향해 수차례 공격 재개 ‘데드라인’을 제시한 바 있다. 최근에는 이란을 공격하는 인공지능(AI) 생성 이미지까지 올리며 위협 수위를 높이고 있다. 하지만 이란은 변하지 않았고 더 강경하게 맞서고 있다. 오히려 트럼프 스스로 이런저런 이유로 데드라인을 철회하거나 연기하는 등 오락가락 행보를 이어가는 중이다. 트럼프는 호르무즈 해협에서 선박을 구출하는 ‘프로젝트 프리덤’도 작전 이틀 만에 중단한 상태다.
AP통신은 “이란은 트럼프의 요구 사항 중 상당수를 오랫동안 거부해 왔다”며 “이란은 아직 핵 프로그램이나 탄도 미사일 개발을 포기하거나 가자지구, 이라크, 레바논, 예멘 등을 포함한 지역 내 대리 세력에 대한 지원을 중단하는 데 동의하지 않고 있다”고 전했다.
특히 이란은 호르무즈 해협 봉쇄를 통해 세계 에너지 시장의 목줄을 쥐고 있다. 트럼프는 앞서 베네수엘라와 쿠바 등에 대해서는 경제적 군사적 압박으로 효과를 얻었지만 이란은 오히려 호르무즈 해협을 통해 국제 원유 시장을 흔들며 미국에 저항하고 있다.
트럼프는 최근에도 소셜미디어에 “시간이 얼마 남지 않았다. 그들(이란)이 서둘러 움직이는 게 좋을 것이다. 그렇지 않으면 아무 것도 남지 않을 것”이라고 경고했다. 하지만 이란 최고지도자의 군사 고문인 모센 레자이는 “외교적 노력이 계속되는 동안에도 우리 군의 손가락은 방아쇠 위에 놓여 있다”고 반박했다.
트럼프가 이란과의 협상 진전을 군사 공격 보류 이유로 내세웠지만 실제로는 협상이 제자리걸음이라는 평가도 나왔다. 월스트리트저널은 이날 이란의 입장이 이전과 크게 달라지지 않았다고 전하며 “분쟁을 해결할 출구가 마련될 수 있을지 의문이 제기되고 있다”고 보도했다. 이란은 핵 개발 중단 등 미국의 요구에는 응답하지 않으면서 호르무즈 해협 통행 감독 권한과 전쟁 피해 보상 등을 요구하고 있다고 신문은 전했다.
트럼프의 오락가락 발언에 행정부 내부에서도 혼란스럽다는 반응이 나온다. 악시오스는 트럼프의 이란 공격 보류 발언과 관련해 이날 “많은 다른 미국 관료들은 트럼프의 발표에 놀랐으며, 트럼프가 어느 방향으로 향하고 있는지 혼란스럽다는 점을 인정하고 있다”며 “일부는 외교적 돌파구가 마련되지 않더라도 그가 결정을 또다시 미룰 수 있다고 생각한다”고 전했다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
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