삼성전자 노사, 한 가지 쟁점 이견…중노위 “오전에 결론”
20일 오전 10시 중노위 2차 사후조정 재개
“조합원 투표 절차 맞춰서 파업 유예할 듯”
성과급 산정 방식을 두고 대립하고 있는 삼성전자 노사가 19일에도 합의에 이르지 못해 20일 오전 10시부터 3일차 협상을 이어가기로 했다. 노조의 총파업 돌입 시점인 21일을 불과 하루 남기고 최후의 담판을 벌이는 것이다. 중앙노동위원회는 노사가 ‘한 가지 쟁점’에 대해 이견을 보였다며, 오전 중 최종 결론이 나올 것이라고 전했다.
삼성전자 노사는 19일 정부세종청사 중앙노동위원회에서 2차 사후조정 이틀차 회의를 진행했다. 오전 10시에 시작한 회의는 밤 12시 30분까지 14시간 넘게 진행됐으나 끝내 결론을 내지 못하고 정회했다. 회의는 20일 오전 10시부터 속개될 예정이다.
박수근 중노위원장은 회의를 마치고 취재진을 만나 “한 가지 쟁점에 대해 노사 의견이 일치하지 않았다”며 “오전 10시까지 사측이 최종적으로 입장을 정리해오기로 했다”고 말했다.
박 위원장은 ‘노사에 중노위 조정안을 제시했느냐’는 질문에 “냈다”고 답했다. 다만 그는 “(최종 결론을) 합의로 할 지 조정안으로 할 지는 20일에 결정할 것”이라며 “합의를 못하니 조정안을 내려는 것이고, 현재는 잠시 스톱된 상황”이라고 부연했다.
사후조정 회의에서 잠정 합의안이 도출될 경우, 노조는 내부 규약에 따라 노조 조합원 전체 투표를 진행해야 한다. 중노위는 이러한 절차를 고려해 오전 중에 회의를 마무리해야 한다고 보고 있다.
박 위원장은 “(절차를 고려한) 시나리오를 다 만들어뒀다”며 “(상황이) 정리되면 (노조가) 파업 시간을 그만큼 유예할 것”이라고 말했다. 그러면서 “(오후까지는) 더 이상 못 기다린다. 오전에 끝내야 한다”고 강조했다.
박 위원장이 언급한 쟁점은 성과급 재원으로 활용할 영업이익 비율 및 배분 방식을 의미하는 것으로 풀이된다. 노조는 영업이익의 15%(12~13%+주식)를 성과급 재원으로 활용하되, 이 중 70%는 DS부문 전체에 공통 배분하고 나머지 30%는 메모리사업부 중심으로 지급하는 안을 요구하는 것으로 알려졌다.
반면 사측은 적자인 2개 사업부(시스템LSI·파운드리)가 흑자인 메모리사업부와 유사한 수준의 성과급을 받게 될 경우 내부 형평성과 성과주의 체계가 흔들릴 수 있다는 입장이다.
이날 회의 종료 후 초기업노조 삼성전자지부의 최승호 위원장을 비롯한 노조 측 관계자들은 중노위에 남아 밤샘 대기에 들어갔다. 사측 대표인 여명구 반도체부문(DS) 피플팀장(부사장)은 “20일까지 (협상이) 끝나도록 최선을 다하겠다”고 밝히고 협상장을 떠났다.
박상은 기자, 세종=황민혁 기자 pse0212@kmib.co.kr
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