시사 전체기사 [속보] 삼성전자 총파업 ‘D-1’…사후조정 20일 계속 입력:2026-05-20 00:54 수정:2026-05-20 01:10 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 박수근 중앙노동위원장이 19일 정부세종청사 중앙노동위원회에서 열린 삼성전자 2차 사후조정 2일차 회의에 들어가고 있다. 연합뉴스[속보] 삼성전자 총파업 ‘D-1’…사후조정 20일 계속박상은 기자, 세종=황민혁 기자pse0212@kmib.co.kr GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 김희수, 처녀 수입·뇌물 송치·막말 등 논란 이어 ‘살생부’ 녹취록 파장 2 李대통령 “어젯밤부터 기다려” 다카이치 “다음은 온천으로” 3 류호정, 목수 콘셉트 보디프로필 공개…“노동 모욕” 지적도 4 “영남·서울 어렵다”… 위기론 꺼낸 민주, 막판 굳히기 총력 5 [속보] 李 대통령, 다카이치 日 총리 영접 “시골 소도시 오느라 고생” 해당분야별 기사 더보기 1 ‘탱크데이’ 논란에 누리꾼·정치권 “스타벅스 보이콧” 2 “이젠 안 간다, 잘 가라”… 스타벅스 ‘탱크데이’ 후폭풍 3 [단독] 집 안 사고 월세 산다… 서울 초고가 월세 급증 4 [영상] 23㎏ 냉장고 알아서 ‘번쩍’ 드는 현대차 아틀라스 5 부위원장은 “분사”, 위원장은 “노조 분리”… 내홍 키우는 집행부 해당분야별 기사 더보기 1 “갤럭시 팔아 메모리 키웠더니…” 삼성전자 내부 갈등 격화 2 7세 여아 아파트단지서 SUV에 참변… 女운전자 못 본듯 3 10년 뒤 내 일자리 어떻게 되나…간호사 늘고 통역가 감소 4 청주행 에어로케이 여객기, 기체 이상으로 제주공항에 비상 착륙 5 항공사 기장 ‘살해’ 김동환, 국민참여재판 요청… 반성문 제출은 없어 해당분야별 기사 더보기 1 조련사 물고 탈출한 280㎏ 호랑이…결국엔 사살 2 “머스크 제소 시한 지났다”… 오픈AI 손 들어준 법원 3 가출 신고 2시간 만에 총기 난사…美 샌디에이고 이슬람 사원 참사 4 [속보] 트럼프 “내일로 예정된 이란 공격 하지 말라 지시” 5 트럼프 “오바마 반역죄로 체포하라” 글 공유… 한밤중 맹공 해당분야별 기사 더보기 1 ‘대군부인’ 역사왜곡 논란에…감독 “무지했다, 내 잘못” 눈물 2 아시아쿼터 희비 교차…울산 웨일즈에 쏠리는 눈 3 “공동응원단? 우리는 경기하러 왔다” 처음 입 연 北여자축구단 4 나홍진 ‘호프’ 베일 벗자 “뛰어난 SF” 호평 속 “CG는 별로” 5 ‘21세기 대군부인’ 역사왜곡 비판에 연출자 “내 잘못” 눈물 해당분야별 기사 더보기 1 국립현대무용단 신임 단장에 안무가 차진엽 2 뇌혈관 손상 후 멍하고 느려졌다면 ‘혈관성 치매’ 의심 3 아이유, ‘대군부인’ 역사왜곡 논란에 사과…“부끄러워” 4 작품을 상품 찍듯… 비즈니스가 예술이다 5 ‘노무현의 연설’ 맡았던 장훈, 신간 ‘리더의 글쓰기’ 출간 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 李대통령 “어젯밤부터 기다려” 다카이치 “다음은 온천으로” 청주행 에어로케이 여객기, 기체 이상으로 제주 긴급 착륙 [영상] 23㎏ 냉장고 알아서 ‘번쩍’ 드는 현대차 아틀라스 조련사 물고 탈출한 280㎏ 호랑이…경찰에 사살 “갤럭시 팔아 메모리 키웠더니…” 삼성전자 내부 갈등 격화 류호정, 목수 콘셉트 보디프로필 공개…“노동 모욕” 지적도 정용진, 스벅 ‘탱크데이’ 사과문…“머리 숙여 사죄” “비반도체 못해먹겠다” 노조위원장 실언 논란에 삼성전자 내홍 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요