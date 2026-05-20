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[속보] 삼성전자 총파업 ‘D-1’…사후조정 20일 계속

입력:2026-05-20 00:54
수정:2026-05-20 01:10
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박수근 중앙노동위원장이 19일 정부세종청사 중앙노동위원회에서 열린 삼성전자 2차 사후조정 2일차 회의에 들어가고 있다. 연합뉴스

[속보] 삼성전자 총파업 ‘D-1’…사후조정 20일 계속

박상은 기자, 세종=황민혁 기자pse0212@kmib.co.kr

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