“엄마, 힘들게 해서 미안해” 그 말에 아들 목 조르던 손을 놓았다[이세계도쿄]

육아 고통과 비난…아들과 죽으려 했던 엄마

부모가 자녀를 죽음으로 끌고 가는 ‘무리신주’

日 20년간 동반자살 시도에 숨진 아이 652명

“도움 청하면 폐 끼친다”…고립이 키운 비극

“단 한 사람이라도”…사회적 지지망 구축해야

산속에 버려진 아들이 달려와 엄마를 바라보며 울고 있는 모습. 기사의 이해를 돕기 위해 생성형 인공지능(AI)으로 제작한 이미지입니다.

책임을 추궁하는 교사의 전화가 그날도 울렸다. 아무리 혼내도 변하지 않는 아들을 차에 태워 산으로 향했다. 장마철에 들어선 시즈오카현엔 비가 내리고 있었다.

해가 지고 어두워진 산속에 아들을 내던지듯 내려놓고는 그대로 운전석으로 돌아가 차를 출발시켰다.

500m쯤 간 곳에 다리가 있었다. 유턴해 차를 세운 뒤 하시구치

울었다. 그때 차창 밖 정면에서 온힘을 다해 뛰어오는 아들의 모습이 보였다. 지금껏 키우면서

본 적 없을 정도로 슬퍼 보이는 표정이었다. 그 순간 생각했다. ‘

나 같은 인간이 애초 이 아이를 낳아 키운 것 자체가 죄였구나.’

그 죄를 갚으려면 아이를 죽이고 나도 죽는다, 그 길밖에 남아 있지 않다고 생각했다.

1994년 11월 난산 끝에 낳은 아들은 간절히 바라던 첫 아이였다. 키우는 일은 달랐다. 금세 위화감을 느끼게 됐다.

안아주지 않으면 잠들지 않았고, 마신 우유도 토해버렸다. 지인들의 아이와 비교하며 초조해졌다. “아이란 게 원래 그런 거예요”라는 보건사의 말도 귀에 들어오지 않았다.

한 살이 돼 걷을 수 있게 되면서는 공원에 데려갔는데 먼저 놀고 있는 아이의 장난감을 빼앗거나 싸움을 거는 일이 잦았다. 문제가 계속되자 다른 엄마들도 피하게 됐다. 일부러 사람이 적은 시간을 노려

차로 30분 떨어진 공원까지 갔다.

때리고, 밀쳐 넘어뜨렸다.

상황은 나아지지 않았다. 데리러 갈 때마다 보육사에게 지적을 받았다.

집으로 돌아가는 차 안에서는 아들에게 소리쳤다. 매일매일 아들을 혼냈다.

“엄마, 이렇게 힘들게 해서 미안해.” 정신을 차리고 손을 푼 건 그 말을 듣고서였다.

산속의 그날 이후에도 무리신주는 계속됐다



하시구치 아키코씨가 2001년 9월 아들과 함께 찍은 사진. 실제 사진을 생성형 인공지능(AI)으로 일러스트화한 이미지입니다.

처음 얼굴을 드러낸 2024년 12월 아사히신문 인터뷰를 계기로 더욱 주목을 받았다.

어머니는 익사, 두 자녀는 질식사였다. 또 다른 자녀인 10대 장남은

2024년 3월까지 학대 사망

65명이었는데 이 가운데

17명이 무리신주 사례였다.

4명 중 1명꼴이다.

도움받지 못한 부모들, 죽음에 끌려가는 아이들



여러 나라에서 발생하지만 특히 일본 등

동아시아에서 뚜렷한 양상을 보인다고 설명했다.

지역별 사례를 비교한 연구들을 보면

정신질환, 대인 갈등, 가정폭력과 더 자주 연결된다.

모자의 시신이 발견된 주택 주변을 경계하는 경찰관들. 실제 사진을 생성형 인공지능(AI)으로 일러스트화한 이미지입니다.

자신이 겪는 어려움을 사회적 기대나 책임에서 벗어난 일, 즉 개인의 책임이나 실패로 해석하는 경향이 있는 것으로 나타났다.

이런 시각은 수치심을 더 깊게 만들고 도움을 구하는 일과 도움을 주는 일 모두를 더 어렵게 만들 수 있다고 이시이 교수는 지적했다.

‘마을’이 없던 자리, 단 한 사람의 손길이라도



‘누군가 잠깐 와줬으면 좋겠다’ ‘이해해주는 어른이 곁에 있기만 해도 마음가짐이 달라진다’고 느낀 경험이 계기가 됐다고 설명했다.

도쿄에서 시작한 이 서비스는

민간 육아 긴급지원 서비스 ‘이쿠지 119’에 소개용으로 공개된 사진을 생성형 인공지능(AI)로 일러스트화한 이미지입니다.

‘아들 살해 후 자살’을 계획했던 배경에 사회적 고립과 가족 밖 지원의 부재가 있다고 말한다. 또

개인적 고통을 교과서적 해법으로 축소하며 엄마들을 쉽게 판단하는 문화도 충동적 행동을 자극했다고 한다. 그는

“아이 하나를 키우는 데 필요한 마을은 없었다”고 말했다.

‘

하시구치씨는 “저에게는 가족 밖에서 제 곁에 있어줄 단 한 사람이 필요했을 뿐”이라며 “그런 사람이 있었다면 상황은 달라졌을지도 모른다”고 말했다.

그는

우리 모두가 누군가에게 그런 사람이 될 수 있다고 생각한다”고 말했다.

하시구치씨는 고등학생이 된 아들에게 당시 이야기를 꺼내며

용서를 구했다. 아들은 “괜찮아”라고 답했다고 한다.

아들은 대학 졸업 후 민간기업에

취직했다가 독립했다. 2024년 12월 아사히신문 인터뷰 당시 그는 두 회사의 임원을 맡고 있었다.

아들은 하시구치씨의 무리신주 미수 공개에 대해

“다른 부모와 아이가 같은 일을 겪지 않게 하는 게 당신의 역할이지 않느냐”며 지지했다고 신문은 전했다.